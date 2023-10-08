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Сегодня, 09:00

Кем «Спартак» заменит Соболева в дерби с ЦСКА? У Абаскаля есть несколько вариантов

Максим Никитин
Корреспондент
Форвард «Спартака» Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Дисквалификация Александра — не приговор.
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

В Самаре Александр Соболев эстетично избавился от обязанности сыграть в дерби. Причем старался изобретательно: и на ноги наступал, и после свистка бил. Арбитр Шафеев из Волгограда честно терпел, но на 80-й минуте все-таки наградил желтой картой, которая стала четвертой и дисквалифицировала Александра на одну игру. Крайне важную.

И это, конечно, проблема. Каким бы Соболев ни был взбалмошным и непредсказуемым, но он почти всегда собирается на большие матчи. Во всяком случае, благодаря его перформансу «Спартак» чуть было Лигу Европы не выиграл. Не слышали? Почитайте!

Даниил Фомин забивает второй мяч в&nbsp;ворота Александра Максименко в&nbsp;матче &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (3:0). О поражениях «Спартака» и ЦСКА быстро забудут. В случае победы в дерби

А если серьезно, то Соболев — один из лучших нападающих лиги. Это не плохо и не хорошо. Это просто медицинский факт, подкрепленный статистикой. Собственно, от такого Соболева Шамар Николсон уехал в «Клермон» и оставил «Спартак» ровно с одним форвардом. Ну и еще с Павлом Мелешиным, который тоже форвард, но пока не до конца созревший. И только восстановившийся после травмы.

И вот в выходные — дерби с ЦСКА, где Гильермо Абаскалю придется искать нового нападающего в составе, где топ-форвардов нет. У него, кстати говоря, в этом есть опыт. Не в изобретении игроков этого плана, конечно, а в поиске новых позиций.

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Мозес и Медина в роли «восьмерок», Хлусевич — левый защитник, Дуарте — опорник, а Игнатов — центрфорвард. Кого-то я, наверное, упустил, но это не так важно. Игра «Спартака» Абаскаля — постоянная смена амплуа даже во время матча. И даже если изначально футболист оказался на своем месте.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Поэтому не вижу проблем и в матче с ЦСКА. Эксперименты, а еще и вынужденные, становятся загадкой не только для болельщиков, но и для соперников.

В воскресенье у «Спартака» центральным нападающим может легко стать Михаил Игнатов. И Абаскаль говорил об этом в интервью «СЭ». А может и Квинси Промес, который за спартаковскую карьеру играл центрфорварда несколько раз. Один из них — в матче с «Зенитом» в чемпионском сезоне. Тогда Квинси сделал гол и ассист, а «Спартак» одержал важнейшую победу (2:1), которая открыла путь к историческому золоту.

Гильермо Абаскаль. Трехглавый змей «Спартака». И Абаскаль на шее

В кубковом дерби с «Динамо», кстати, частично подтвердились оба варианта: в роли центрального нападающего Абаскаль использовал и Игнатова, и Промеса. А с первых минут выпустил на этой позиции Мелешина, но после такого перформанса выход Павла в старте против ЦСКА практически нереален.

То есть ситуация точно не патовая — сыграть в дерби есть кем. Тем более для Владимира Федотова, у которого в центре обороны задействованы номинальные полузащитники — Максим Мухин и Саша Зделар — такие проблемы — это вообще детский лепет.

Футболист ЦСКА Саша Зделар.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мне кажется, важнее для «Спартака» даже не наличие или отсутствие Соболева, а коллективные действия. Хорошая команда не может зависеть от одного футболиста. Это нормально — и никакой трагедии в контексте дисквалификации Александра точно нет.

В матче с «Крыльями» «Спартак» и с Соболевым в составе играл будто бы в шахматы. В том смысле, что перемещался со скоростью и страстью шахматных фигур на доске, что вылилось в какой-то странный прессинг, который не только не сработал, но и освободил Самаре гигантские пространства. С «Динамо» случилось что-то похожее.

Вот это нужно изменить, а уж с тем, кому голы забивать, как-нибудь разберутся. Тот же Квинси легко это устроит. Да и Бонгонда, если нужно, поддержит.

Были бы моменты.

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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