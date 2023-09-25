Стабильность «Краснодара», вальяжность «Зенита», воля «Локо» и автопортрет Дзюбы. Рабинер — о топ-событиях тура РПЛ

Обозреватель «СЭ» рецензирует хайлайты выходных в чемпионате России.

Галицкий нашел волшебную формулу?

В «Краснодаре» Владимира Ивича просматривается то, чего не было в предыдущих версиях этой команды, — умение терпеть, не расслабляться, не давать волю эмоциям и методично дожимать. Не кураж и красота, а баланс, трезвомыслие и стабильность. Это не команда настроения, не романтики, витающие в облаках. Это группа людей, собранных клубом и ежедневно тренируемых сербом с серьезным выражением лица для достижения результата. И на сегодня этот результат — первое место.

Когда они обиднейшим образом проиграли ЦСКА в серии пенальти суперфинал Кубка России, это было большое психологическое испытание — именно с учетом того, что «быки» никогда не завоевывали трофеев. Так и сломаться недолго. Но новый сезон показал, что это их только закалило. На сегодня в чемпионате команда объективно имела шанс проиграть только один матч — «Ахмату» в прошлом туре, и то в равном матче. Остальное — это либо победы, либо ничьи с «Локомотивом» и «Факелом», которые по игре должны были стать победами.

Первый тайм вчерашнего матча с крепким, входящим в лидирующую группу «Уралом» давался «быкам» непросто. Да, у парней Виктора Гончаренко совсем не просматривалось контригры (недаром к перерыву у екатеринбуржцев было ноль ударов вообще, не только в створ), но сзади они действовали строго, компактно и с полной концентрацией. Так, что муха не пролетит. Какие-то полумоменты у хозяев возникали, однако, несмотря на постоянное давление, оборона «Урала» гнулась, но не ломалась. Тем не менее краснодарцы, сжав зубы и понимая, что просто не будет, продолжали делать свое дело, не паникуя и не сбиваясь на примитив.

И во втором тайме «Урал» не выдержал, начал ошибаться — потому что невозможно все время отбиваться, рано или поздно ноги садятся, концентрация уходит — и где-то что-то обязательно зевнешь. Мастеров у «Краснодара» сейчас много — если не день Джона Кордобы или Эдуарда Сперцяна, так блеснет умный Кади Борджес или Жоау Батчи, способный на рывки а-ля Гарет Бэйл.

А защита у Ивича играет в одном составе и выглядит все более монолитно. Хуниор Алонсо и Витор Тормена в центре обороны уже понимают друг друга так, что поди там продерись. На флангах с ними грамотно взаимодействуют еще один новичок — Лукас Оласа, заменивший Кристиана Рамиреса, и Сергей Волков. Нет никакого разрыва с полузащитой — Александром Черниковым, Никитой Кривцовым и Сперцяном. И Матвей Сафонов в этом сезоне в полном порядке. В результате в девяти турах у «быков» сейчас три пропущенных мяча. Три. У «Краснодара». ЦСКА вчера столько пропустил от «Ростова» к 50-й минуте.

Именно из-за игры в обороне «Краснодар» сейчас идет на первом месте, опережая ближайшего соперника на три очка, а чемпиона, «Зенит», — на четыре. И не проиграл пока ни одного матча.

Те повадки, которые мы видим у команды Ивича, дают надежду на то, что она сможет реально бороться за чемпионство. Никто не знает, выиграет она эту борьбу или нет. Но ее структура, философия, гармония дают основания на это рассчитывать. Даже несмотря на сложнейшую в текущих обстоятельствах логистику.

Нашел ли наконец Сергей Галицкий волшебную формулу? Очень ему этого желаю. Вот поэтому, чтобы не лишиться важных ее составляющих, и не продали Сперцяна или Сафонова и оказываются способны удержать Кордобу. И посмотрите, какая стабильность состава. Семь футболистов (Сафонов, Алонсо, Волков, Черников, Кривцов, Батчи, Кордоба) играли с первых минут во всех девяти матчах чемпионата, Сперцян — в восьми: его поберегли на второй тайм только после возвращения из сборной Армении.

На двух позициях по ходу сезона появились новички — Оласа вместо Петрова (они чередуются) и Тормена вместо Кайо (к тому же бразилец получил травму), а еще на одной выходят то Ахметов, то Олусегун, то Кади Борджес. То есть у команды есть на 80 процентов понятный стартовый состав, где лишь пара-тройка позиций подвергается изменениям. А за первые четыре тура в нем и вовсе случилась лишь одна перестановка — десять человек были одни и те же, и лишь Олусегун после второго тура заменил Ахметова.

Фото ФК «Краснодар»

Надо отдать должное менеджменту и селекционной службе «Краснодара» в это трансферное окно. Они закрыли и вечную проблему в центре обороны с помощью приобретения Тормены из «Браги», и оперативно, за те же два миллиона евро, что продали Рамиреса в «Ференцварош», заменили его на уругвайца Оласу из «Вальядолида». Два игрока, взятых для укрепления обоймы, — Эктов в «Оренбурге» и приобретенный последним в «Урале» Железнов, — тоже, несомненно, пользу принесут. Есть и люди, выходящие исключительно на замену, — Ленини, Баньяц, Кокшаров. С одной стороны, неправильно, когда иностранцы полируют лавку, но что сделаешь, если молодые россияне Кривцов и Черников выиграли у них конкуренцию? По девять матчей, замечу, провели еще два доморощенных игрока — Сафонов и Волков, да и пятого, Сперцяна, иностранцем никак не назовешь. Периодически выходят Петров и Ахметов. Так что в «Краснодаре» нет никакого перекоса в сторону легионеров.

«Локомотив» вложился в матч с «Зенитом» на сто процентов. В отличие от хозяев

«Зениту» в домашнем поражении от «Локомотива» отлилась та вальяжность, которая была очевидна еще в первом тайме. Команда Сергея Семака, открыв счет, всем своим видом показывала, что хочет доехать до победы на минималках, на классе. За что должна была расплатиться еще до перерыва.

«Локомотив» тогда разбазарил свои моменты — Артем Дзюба зачем-то начал подрабатывать мяч вместо удара в касание с линии штрафной, и его заблокировал Нуралы Алип, а Дмитрий Баринов с десяти метров двумя выстрелами в упор попал сначала в того же Алипа, а потом в нижний угол прямо перед мячом прилетела нога Страхини Эраковича. Плюс после удара Миранчука со штрафного Михаил Кержаков кончиками пальцев вытащил мяч, чего судья Владимир Москалев ухитрился не заметить (как и много других мелочей в этой игре), и Антон на возмущении едва не схватил красную карточку.

Параллельно лучший снайпер чемпионата Матео Кассьерра свой шанс использовал — ни Вячеславу Караваеву никто не помешал подать, ни колумбийцу — кивнуть. В остальном же сказать, что «Зенит» наиграл на победу в первом тайме, было нельзя. При 1:0 начал играть по счету, отошел назад и в конце тайма полностью отдал инициативу, за что едва не был наказан.

Честно говоря, я ждал в этом матче разгром «Локомотива», и с самого начала красно-зеленые превосходили мои ожидания. К перерыву ждать можно было уже любого исхода — от 3:0 в пользу «Зенита» до полного переворота сюжета. Произошло второе.

Лучшим игроком матча считаю даже не автора победного гола Наира Тикнизяна, а Максима Глушенкова. Он вышел на замену вместо Миранчука, когда тот ходил над пропастью красной карточки, тут же отдал шикарный пас на выход Дзюбе (тот воткнулся в Кержакова), а еще через несколько минут, отыгравшись с Тикнизяном, мастерски забил. И в добавленное время, когда они с Тимуром Сулеймановым запрессинговали Вильмара Барриоса и отобрали у него мяч, Глушенков протащил его к вратарской и выкатил на пустые ворота Наиру.

Настрой от Михаила Галактионова был ровно тем, что надо, и матч оказался лучшим для «Локо» в этом чемпионате. Гости терпели, дисциплинированно действовали сзади, но и атаковать, и забивать хотели всю игру — что и прессинг при ауте перед победным голом наглядно показал. И впервые с чемпионского сезона-2017/18 «Локомотив» победил в Санкт-Петербурге.

У «Зенита» во втором тайме был лишь один момент — когда Кассьерра покатил Ивану Сергееву чуть сильнее необходимого в чужой штрафной. Крайне уверенно (как, собственно, и всегда) смотрелся в воротах «Локо» Илья Лантратов, почти не было глупых ошибок сзади — и всегда имелся выход в атаку. Красно-зеленые ног не убирали, играли жестко, шли до конца, ни секунды не боялись «Зенита». И заслужили того, что получили, потому что вкладывались в этот матч на сто процентов. В отличие от хозяев.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Слова Дзюбы о Семаке — лучший автопортрет Артема

Артем Дзюба напомнил о себе как умеет в смешанной зоне после победы «Локомотива» над «Зенитом». «С Семаком-то помирились?» — «А кто это?»

Согласен с некоторыми коллегами: в этом не было никакой спонтанности, Артем заранее знал, что скажет, если спросят. Тема вроде замусолилась, надо ее разжечь. Нельзя допустить, чтобы о нем, Дзюбе, не говорили.

Легендарный «тренеришка» вряд ли был продуман — там в молодом еще парне бушевали эмоции за то, что Эмери его не поставил в основу на игру с «Динамо». Но теперь это опытный футболист, ветеран, который знает цену своим словам. И после победы вместо великодушия — сознательно разжигает.

Кто это — Семак? Ну, так, конь в пальто — человек, с которым ты все четыре раза становился чемпионом, а без него делал это за всю карьеру ноль раз. Но, понятно, в дзюбоцентричном мире Семак становится чемпионом благодаря ему, Дзюбе.

И как-то незаметно, что «Зенит» много потерял с уходом Артема, исходя из прошлого сезона. В титулах, очках, игре, результативности.

Семак не ответит, конечно — зачем ему это? Об условиях, в которых он работает в «Зените», можно говорить что угодно, но насчет его человеческих качеств — вот история от Магомеда Адиева, чей нищий «Анжи» в 2019 году обыграл «Зенит» Семака:

«Мы с Семаком как тренером знакомы еще со времен моей работы в «Анжи». Вообще очень высоко ценю его человеческие качества. Мы сенсационно обыграли «Зенит» — 2:1, проигрывая по ходу встречи. Понятно, что это была случайность, как говорили многие. Но Богданыч на следующий день нашел мой номер телефона, позвонил и сказал: «Магомед, не слушай никого! Ты большой молодец! Раз ты выиграл — значит, сделал это заслуженно». Не каждый тренер это признает».

Дзюба до сих пор культивирует в себе обиду, что Семак с ним не поговорил при расставании, «потому что Сергей Богданович в принципе не любит неприятных разговоров». Обязан ли был? Олег Романцев вот тоже почти никогда не разговаривал, и не только он. Все же зависит от обстоятельств прощания. Может, Артем так себя вел, что сам сделал все для невозможности этого разговора — это знают только те, кто был близко.

Да и о том, что Семак сделал для российского футбола как игрок, прежде чем говорить: «А кто это?», забывать не стоило. О том, кто был капитаном сборной на бронзовом Евро. О том, кто был капитаном чемпионских ЦСКА и «Рубина». О том, кто выигрывал золото с тремя разными командами. О том, кто делал в Лиге чемпионов хет-трик в ворота «ПСЖ», а потом туда из ЦСКА перешел.

Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Дзюба тоже сделал немало, кто бы спорил. И за его, выражаясь языком Черчесова, «спортсменистость» ему нельзя не отдать должное. И я никогда не забуду ему ЧМ-2018 в целом и уверенный поход к одиннадцатиметровой отметке при 0:1 с Испанией в переполненных «Лужниках» в частности.

Но его слова о Семаке: «А кто это?» — лучший автопортрет Артема. Лучший ответ на вопрос, почему болельщики всех его бывших клубов ему громко свистят, а не аплодируют за сделанное. И сегодня на домашней арене «Зенита» это происходило, даже несмотря на отсутствие фанатов с виража.

Ну, не за знаменитое видео же они это делают, прости Господи. А за неблагодарность. За уверенность, что он никому ничем не обязан, а все обязаны ему. За его язык и образ мышления.

Мне очень интересно, что будут вспоминать о Дзюбе лет через двадцать. Останется ли только хорошее, голевое, сделанное для футбола, сборной, клубов — или негатив не сотрется.

У меня нет ответа на этот вопрос. Время рассудит.

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

«Горячее сердце было, холодной головы не стало»

Когда ближе к 20-й минуте при счете 2:0 в пользу хозяев полузащитник Хорен Байрамян ухитрился не забить в пустые ворота ЦСКА, а вместо этого как-то неловко катнуть мяч «шведой» вдоль их линии — я сразу подумал, что ростовчанам несдобровать. 3:0 могут закончить игру — а вот когда упускаешь такой супершанс, есть большая перспектива того, что все перевернется.

Так и вышло, причем дважды. Еще в первом тайме не только новичок Келлвен с полулета отыграл один гол, но и Даниил Глебов выбил мяч из пустых ворот головой в штангу. А когда Егор Голенков оформил дубль, казалось, закрыв интригу, Федор Чалов и Аббос Файзуллаев за пять минут превратили 3:1 в 3:3. Счет говорит не только о зрелищности, но и о том, что это был матч несбалансированных на сегодня команд.

У «Ростова» только в конце игры (впервые со второго тура) появился после травмы ключевой защитник Максим Осипенко, и со следующего тура, надо думать, прежней вольницы у соперников команды Валерия Карпина больше не будет. У ЦСКА вообще оборона представляла собой полный сюр: Мухин — Зделар — Агапов. Мухин весь старт сезона играл в тройке форвардов, а теперь отрабатывает сзади. Это называется — универсализм поневоле. Как и у Зделара, который как раз с незнакомой позиции и покатил мяч назад на Байрамяна, своим промахом оставившего ЦСКА в игре.

Более чем экспериментальная задняя линия, конечно, не могла не сказаться, а тут еще и Алексей Миронов нанес дальний удар в ворота Игоря Акинфеева по какой-то совершенно невообразимой траектории. И Егор Голенков без пропускавшего матч и улыбавшегося на трибуне Николая Комличенко воодушевился. Не удивлюсь, если вскоре он выдавит основного центрфорварда из состава на постоянной основе — Егор явно прогрессирует. Но очередная упущенная победа оставила «Ростов» на 11-м месте и всего лишь в двух очках от зоны стыков. Причем «Рубин» в случае сегодняшней победы над «Факелом» ростовчан догонит.

«Крыльям Советов», уверенно обыгравшим «Сочи», после первого дня тура впору было фотографировать таблицу, в которой они тогда шли первыми. Вчера их обогнал «Краснодар», но работа Игоря Осинькина заслуживает восхищения. А уважения — труд Сергея Юрана в «Пари НН». Нанеся первое поражение «Оренбургу» времен Давида Деограсии, нижегородцы поднялись на седьмое место, отставая от четвертого на два очка. Кто мог подумать, что к 10-му туру у «Нижнего» в таблице будут значиться уже четыре победы?! Замечу, что уход ведущего форварда Сулейманова в «Локомотив» ничуть не сказался на «Пари НН», забившем в воскресенье три мяча.

Первое поражение после беспроигрышной серии потерпел не только Деограсия, но и главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, который вслед за неудачей с «Балтикой» сформулировал красиво: «Мы упустили нить игры и потеряли разум. Горячее сердце у нас было, а холодной головы не стало».

На следующий день после этих слов я подумал о том, что Карпин после матча с ЦСКА может повторить их о своей команде; а у «Зенита» в матче против «Локомотива» холодным было и сердце — почему петербуржцы и проиграли. Между вторым местом («Крыльями Советов») и девятым (ЦСКА) — всего пять очков, меньше двух побед. И только «Краснодар» на общем фоне возвышается пиком трех очков.

Тенденция выравнивания сил, однако. Или к концу первого круга, то есть через шесть туров, все встанет на свои места? Глядя на нынешний «Краснодар» — не думаю.