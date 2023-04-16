«Локо» опроверг тезисы Карпина и смял «Оренбург». В следующем сезоне он будет конкурентом «Зенита»

Леонид Волотко — о прогрессе команды Галактионова.

Самая популярная теория для всех соперников «Оренбурга» сводится к короткому выводу: на «Газовике» главное — продержаться до перерыва. Леонид Слуцкий уверял, что ключевой отрезок — стартовые 20-25 минут, в течение которых гости особенно уязвимы из-за адаптации к искусственному газону.

Валерий Карпин, чей «Ростов» недавно ушел в концовке с 0:2, увеличил лимит до получаса: «Думаю, что на этом поле все команды проваливают первый тайм. Если вы возьмете статистику, то к 30-й минуте «Оренбург» уже всегда вел в счете».

«Локомотив» разбил оба тезиса. Команда Михаила Галактионова идеально отреагировала на провальный второй тайм с «Зенитом» и уже к 30-й минуте вонзила три мяча. Причем больше поражал даже не счет, а то, насколько грамотно и хладнокровно завершалась каждая атака. В которой все давно знают маневры и подменяют друг друга.

Например, Дзюба не стеснялся опускаться в глубину и действовать в подыгрыше, а не в завершении (Артем не забил, но поучаствовал в трех из четырех голов). Наир Тикнизян в нужный момент бросал фланг, смещался в центр и палил с линии штрафной (хотя без рикошета его гола, конечно, не случилось бы). А Максим Глушенков официально стал королем искусственных полей в РПЛ — в этом сезоне у него четыре мяча на «Газовике»: два — за «Крылья» и два — в составе «Локо».

Хотя могло быть и пять, если бы не промах с пенальти, который пришлось перебивать из-за Камано, вбежавшего в штрафную перед первым ударом.

Уникальность «Оренбурга» Лички в том, что даже при таком счете команда не «плывет», а снова и снова чертит вертикальные атаки. Даже удивительно, что единственный гол в итоге был забит со штрафного. И дело не в ошибке Лантратова, который дернулся за стенку и поэтому не среагировал на удар в «свой» угол. Просто у «Оренбурга» было столько моментов с игры, что при классической реализации этого вполне хватило бы и для ничьей к перерыву.

В итоге «Локо» снова пропустил перед уходом в раздевалку (в прошлом туре Вендел сравнял на 40-й минуте), а банда Лички продолжала играть так, что со стороны казалось: преимущество в два гола ничего не гарантирует.

Но то, что в прошлом туре исполнил «Зенит», «Оренбургу» сделать не позволили. Во втором тайме гости сразу задавили серией динамичных атак, которые сначала привели к удару Глушенкова в штангу с «точки», а через пару минут закончились четвертым голом Камано.

Понятно, что «Оренбург» был активнее в концовке, что перебил «Локо» по ударам (24 против 11) и должен был исполнять пенальти (шок, что фол Баринова на Марине — не 11-метровый!). Но глобально команда Галактионова произвела очень мощное впечатление — в первую очередь тем, как легко решает проблемы.

Сыграть без Пиняева, который разрывал весной, но не полетел в Оренбург? Не проблема — вместо него выйдет Митай, а все будут обсуждать голы Глушенкова. Перестал забивать Дзюба? Ничего страшного — не понадобится даже второй нападающий (кстати, теперь у Галактионова в резерве не только Игнатьев, но и Изидор). Кризис в центре и на флангах обороны? Да, но стоит отрегулировать всю систему — и на это никто не обращает внимания. Про искусственный газон и одного из самых неприятных соперников просто не говорим — «Локомотиву» не мешает ни поле, ни истории Карпина про 30 минут.

Буквально 10 туров назад команда летела в пропасть и играла так, что вызывала искренний ужас. Но прокачалась за одну зиму (когда объективно было минимум времени и возможностей) и уже выглядит на уровне претендентов на топ-3.

Никто не знает, что случится в следующие пару месяцев, но уже есть четкое ощущение: если «Локо» сохранит костяк и усилится за лето, в следующем сезоне у «Зенита» будет на одного конкурента больше.