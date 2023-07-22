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Сегодня, 19:00

«Бакаев выходил один на один, его сбили. Основания для красной были». Орлов — о победе «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Зенита» Зелимхан Бакаев.
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»
Зелимхан Бакаев (слева) в матче против «Пари НН».
Фото ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов — о матче «Пари НН» — «Зенит» (0:2).
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Зенит

— «Зенит» наиграл на победу — результат закономерен. Достаточно взглянуть на статистику. В первом тайме питерцы имели ощутимое преимущество во владении мячом — 82 процента. Да, били по воротам нечасто, однако давили, нагнетали, контролировали игру. В итоге подопечные Юрана подустали и не сдержали Кассьерру после перерыва.

Надо было Малкому уйти, чтобы Бакаев и Кассьерра начали себя проявлять! Бакаев сегодня, конечно, понравился. Старался. Этот матч показал, что он может быть и активным, и агрессивным, и изобретательным. Не зря его признали лучшим игроком встречи. Они вдвоем с Кассьеррой выделялись.

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Клаудиньо провел игру на довольно высоком уровне. Дуглас Сантос и Барриос как обычно были полезны. Чистяков выглядел уверенно. У «Пари НН» был лишь один момент, когда Калинский бил внешней стороной стопы. Так что превосходство сине-бело-голубых в итоге вылилось в два мяча.

Зелимхан Бакаев (слева) в матче против «Пари НН».
Фото ФК «Зенит»

Во втором тайме «Зенит» чаще стал играть флангами. Это сработало. Не понравился Мостовой. Он и физически, и психологически пока не готов к началу сезона. Его замена напрашивалась. Андрей просто выпал. А ведь тренеры связывали с ним серьезные надежды — рассчитывали как на организатора атак. Данные-то у него есть, но свой потенциал, увы, пока не раскрывает. Играет лишь эпизодами, не выделяется.

Сможет ли Бакаев так стабильно провести весь сезон? Вам на этот вопрос сейчас никто не ответит. Все же зависит от уровня сопротивления. Сегодня Зелимхан шел в дриблинг, нагнетал, обострял. Но нижегородцы в прошлом сезоне вообще-то играли в «стыках». Посмотрим, как он себя проявит против более сильных команд. Шанс свой получил и им воспользовался. Ему еще надо обрести полную уверенность в своих силах. То же самое могу сказать и про Кассьерру.

Вот от Михаила Кержакова исходит уверенность. Он и ногами очень четко стал играть, и в целом все время спокоен.

Наконец, о красной карточке Александрову: ну Бакаев же выходил один на один, врывался уже в штрафную. Нижегородец его такой возможности лишил. Основания для удаления у судей были. Так что с арбитрами, думаю, можно согласиться. Этот фол тянул на красную. Все по букве закона.

«Зенит» победил, но результат дался непросто. Это и понятно. Строится новая команда без Малкома и Вендела. Питерцы не оступились на выезде, хотя вы видите, какие результаты в РПЛ в начале сезона. «Динамо» проигрывает «Краснодару», «ЦСКА — «Уралу». Кстати, помните, как я хвалил Кордобу? Ну и какой спектакль он выдал против бело-голубых?! Просто запрессинговал двух центральных защитников москвичей.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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