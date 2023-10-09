«Спартаку» повезло. Абаскаль растерян. Бонгонда и Медина провалились на флангах». Газзаев — об упущенной победе ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о дерби со «Спартаком» (2:2).

Зачем играть на удержание?

— Хорошее, эмоциональное дерби. С сюжетом, с развязкой. Конечно, концовка меня расстроила. «Спартак» по большому счету чудом вырвал эту ничью, — уверен Газзаев. — ЦСКА играл гораздо лучше, качественнее, быстрее, агрессивнее. Но матч, как видим, продолжается даже не 90 минут, а больше. Здесь армейцам просто не хватило психологии. Если побеждаешь — дожимай. А тут прижались на последней минуте к своим воротам и пропустили. Обидно... Да и замены гостей я не до конца понял.

Нужно все-таки усиливать игру, а не тянуть время. Ну что поделать... Счет, увы, на табло. Нельзя играть на удержание. И это касается не только ЦСКА. В этом туре хватало примеров. «Ростов» вел в два мяча, но проиграл «Краснодару». «Локомотив» первым забил в Екатеринбурге, но потом отпустил игру и с трудом увез одно очко. В футболе очень многое упирается в психологию.

— Значит, ничья несправедлива?

— Конечно. ЦСКА при всех своих кадровых проблемах переигрывал красно-белых. Мухину уже три позиции, по-моему, за 10 туров поменяли. Сейчас он уже центральный защитник. Тем не менее армейцы заслуживали победу.

— Вы говорите о кадровых проблемах ЦСКА, но «Спартак» не мог рассчитывать в дерби на своего главного нападающего Соболева.

— При этом, на мой взгляд, Абаскаль принял неверное решение, поставив на эту позицию Промеса. Да, Квинси забил хороший мяч, но это произошло тогда, когда он с левого фланга сместился в центр и пробил. А на месте центрального нападающего я его не увидел. Он все время проигрывал единоборства. Ну нет у него соответствующих качеств. Классический фланговый игрок. Абаскалю нужно было придумать другой вариант.

— Кто из спартаковцев не попал в игру?

— Бонгонда точно не может занести себе в актив это дерби. Да и Медина... Понятно, что именно парагваец спас красно-белых, но в остальном у него мало что получалось. Фланги провалились. Тренер постоянно тасует состав. Когда нет стабильности, результата не будет. Давно уже надо было определить оптимальные сочетания. А все эти шараханья до добра не доведут. Вчера откровенно повезло. В следующий раз может и не прокатить. Очень много брака в передачах...

Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Абаскаль растерян. Его состав опять не убедил

— Давайте о ЦСКА. Как вам Файзуллаев?

— Способный, талантливый парень. Думаю, чем больше будет играть, тем быстрее обретет уверенность. У него очень быстро работают ноги. Хорошее видение поля. Может одним пасом вскрыть оборону соперника. Пока новичок обнадеживает.

— Не напоминает вам молодого Дзагоева?

— Нет. Его пока рано с кем-либо сравнивать. Да и неправильно это, некорректно. Пусть окрепнет. Задатки, безусловно, видны, но надо много работать.

— Келлвен понравился на правом фланге обороны? Может быть, и нет ничего страшного в том, что ЦСКА не вернул Марио Фернандеса?

— Качественный матч Келлвена. Он, как говорится, на своем месте. Довольно быстро освоился в новой команде. Но я бы прежде всего отметил Гайича. Два гола-красавца! Просто какой-то бенефис! Был полезен и впереди, и в обороне. Это однозначно его лучший матч в ЦСКА.

— Абаскаль вчерашним результатом отложил вопрос о своей отставке?

— Не знаю. Мне некорректно рассуждать о его судьбе и будущем в «Спартаке». Но со стороны видно, что он растерян.

— Что вы имеете в виду?

— Решения по составу. Какие-то метания продолжаются. Может быть, давят разговоры об отставке. Но его вариант опять не убедил. Есть такое расхожее выражение — «одни не могут, другие не хотят». Так вот вчера в первом тайме эта фраза относилась только к «Спартаку».

Мозес сыграл слабо, Бонгонда и Медина провалились почти сразу. Промес — не центральный нападающий. Оборона периодически сбоит. Абаскаль почему-то все эти нюансы не учел. Уверенности от тренера не исходит. Посмотрим, что будет дальше. У него довольно богатый материал для работы. Из такого состава, конечно, нужно выжимать больше. Просто надо было уже давно определиться с оптимальным вариантом.