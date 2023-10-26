Во всем виноват Абаскаль. Тренер «Спартака» словно козел отпущения. Егоров вступился за испанца

Неожиданно.

Мнение

Помните эту популярную фразу из конца 90-х: «Во всем виноват Чубайс»? Так вот сегодня она находит новую вариацию в «Спартаке» — только теперь во всем виноват Абаскаль. Это универсальный ответ.

Почему проиграли? Абаскаль!

Почему футболист сдал? Абаскаль!

Почему в команде конфликт? Абаскаль!

Общество всегда ищет простое объяснение сложным процессам, людям нужен козел отпущения, жертва, на которую можно повесить любой косяк. Так просто удобнее.

Вы напишете в комментариях: «Егоров, ну ты же сам выступаешь за отставку тренера?» Похоже на то, но парирую, что выступаю за структурность и четкость: либо полное доверие и дистанционный карт-бланш в «Спартаке», либо прекращение тех отношений, где партнера, находящегося в слабой позиции, пинают все кому не лень.

Более того, бьющих от битого никто не оттаскивает. Вот вы слышали, чтобы хоть один футболист красно-белых открыто выразил поддержку своему главному тренеру? Нет!

Вы видели, чтобы клуб запускал пиар-кампанию в поддержку Гильермо? Тоже нет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Был разве что эпизод игры в регби с фанатами, но это по сравнению с количеством атак на тренера такая помощь, как мертвому припарка.

Опять же, Абаскаля сложно назвать открытым и приятным, но это вовсе не повод, чтобы человек получал отовсюду. Теперь на авансцену вышел президент медиалиги Николай Осипов. Который заявил: медийные должны были участвовать в зимнем Кубке РПЛ, но их туда не пустят именно из-за спартаковского главного тренера. Вот цитата: «Я никогда еще так не топил за отставку тренера в «Спартаке», потому что наши позиции немного расходятся с точки зрения отношения к медиафутболу. Поэтому я уверен, что если господин Абаскаль покинет «Спартак» и туда придут Карпин или Черчесов, то это те люди, которые точно скажут, что клуб с удовольствием сыграет с медиакомандой на Кубке РПЛ».

Да, Абаскаль и впрямь был единственным тренером, который не отпустил своих футболистов не то что на матч, а на участие в челленджах на прошлом Кубке РПЛ.

Да, Абаскаль действительно не захотел, чтобы в межсезонье в дерби двух спартаковских команд — «Народной» и «Бей Беги» — участвовали Соболев, Промес и Джикия.

Да, Абаскаль действительно мог сказать при согласовании с РПЛ, что его не интересуют встречи с медийными клубами (которые, впрочем, вполне конкурентоспособны, учитывая поражение ЦСКА в одной из таких встреч).

Есть много таких «да», но давайте по правде. Медиаклубы на Кубок РПЛ не пригласила именно премьер-лига. С тренерами этот вопрос даже не выносился на обсуждение. Турнир хотят сделать международным и конкурентным, приглашая вместо отечественных медиакоманд топов из-за рубежа.

Повторю: тренер «Спартака», конечно же, отказал бы, но его никто даже не спрашивал, а вину без вины уже повесили.

В общем, Абаскаль будет виноват во всем. Такова его доля, вплоть до увольнения.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.