Рейтинг лучших игроков РПЛ: Кордоба больше не лучший, Сперцян и Глушенков поднимаются вверх

Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 27-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (2). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Сперцян передвинулся выше, но в целом не может гордиться игрой в туре. «Краснодар» проиграл «Ахмату» дома, а полузащитник ничем не смог помочь своей команде.

2 (3). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,35

А вот у Глушенкова настроение куда лучше. На счету Максима победный голевой пас в игре против «Ростова».

3 (1). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,33

Не забил «Ахмату», хотя имел отличные моменты, и рухнул с первого места в рейтинге.

4 (4). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,32

Мог решить исход матча во втором тайме матча с «Факелом», но пробил в Беленова с близкого расстояния.

5 (5). Константин Тюкавин («Динамо») — 6,30

Еще один отличный матч форварда. На счету Тюкавина гол-шедевр пяткой в матче против «Сочи», выводил партнеров на ударные позиции.

6 (6). Вендел («Зенит») — 6,23

Провел полный матч против «Факела», но не помог победить.

7 (7). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,23

Когда не получалось у партнеров, пришел на выручку левый защитник. Забил единственный мяч «Зенита» в ворота «Факела».

8 (8). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,22

Был по обыкновению активен. Сравнял счет в матче с «Рубином».

9 (9). Клаудиньо («Зенит») — 6,17

Был лучшим на поле в составе «Зенита» в игре против «Факела», отдал голевую передачу Дугласу.

10 (10). Бителло («Динамо») — 6,13

Забил второй мяч «Динамо» в ворота «Сочи».