Сегодня, 20:10
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) — сейчас он составляет минимум десять матчей.
По итогам 15 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
Лучший бомбардир чемпионата сохраняет первое место и в рейтинге «СЭ». В этом сезоне Кассьерра стабилен: он забивал в 10 из 15 туров, в том числе в ворота «Краснодара».
Мозг и мотор действующих чемпионов России. В битве за первое место оказывал значительное влияние на «Зенит». Стабильной и продуктивной игрой заставил всех забыть о летнем демарше.
Лидер «Краснодара» забил невероятно важный гол в ворота «Зенита». Весь сезон регулярно подчеркивает свой высокий уровень.
В матче с «Краснодаром» был заметен, нанес больше всех ударов по воротам (5), хотя отличиться не сумел.
На тяжелом воронежском поле техничному узбеку было трудно проявить свои лучшие качества, но он все равно был старателен.
Один из главных преследователей Кассьерры снайперской гонки в дуэли с ним промолчал, но его вклад в ничью все равно был весомым.
Пропускал встречу с «Факелом» из-за перебора желтых карточек.
Возвращается в топ-10 нашего рейтинга и на прежний уровень: в матче с «Уралом» Гарре принес немало пользы и реализовал пенальти.
Капитан сине-бело-голубых традиционно часто подключался к атакам своей команды, дисциплинированно оборонялся.
Выиграть борьбу у мощного центра поля «Зенита» опорнику «быков» было непросто, но он был хорош не только в обороне, но и в атаке: на одном из угловых в первом тайме Черников едва не соорудил гол.