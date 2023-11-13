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Сегодня, 20:10

Лучшие игроки первого круга РПЛ: в топ-10 — четверо из «Зенита» и трое из «Краснодара»

Отдел футбола «СЭ»
Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян
Матео Кассьерра и Эдуард Сперцян.
Фото «СЭ»
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Еженедельный рейтинг «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) — сейчас он составляет минимум десять матчей.

По итогам 15 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Лучший бомбардир чемпионата сохраняет первое место и в рейтинге «СЭ». В этом сезоне Кассьерра стабилен: он забивал в 10 из 15 туров, в том числе в ворота «Краснодара».

2. Вендел («Зенит») — 6,50

Мозг и мотор действующих чемпионов России. В битве за первое место оказывал значительное влияние на «Зенит». Стабильной и продуктивной игрой заставил всех забыть о летнем демарше.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,43

Лидер «Краснодара» забил невероятно важный гол в ворота «Зенита». Весь сезон регулярно подчеркивает свой высокий уровень.

4. Клаудиньо («Зенит») — 6,33

В матче с «Краснодаром» был заметен, нанес больше всех ударов по воротам (5), хотя отличиться не сумел.

5. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,33

На тяжелом воронежском поле техничному узбеку было трудно проявить свои лучшие качества, но он все равно был старателен.

Аббосбек Файзуллаев, Матео Кассьерра. Файзуллаев — в топ-3 лучших игроков РПЛ. Еженедельный рейтинг «СЭ»

6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,30

Один из главных преследователей Кассьерры снайперской гонки в дуэли с ним промолчал, но его вклад в ничью все равно был весомым.

7. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,21

Пропускал встречу с «Факелом» из-за перебора желтых карточек.

8. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,21

Возвращается в топ-10 нашего рейтинга и на прежний уровень: в матче с «Уралом» Гарре принес немало пользы и реализовал пенальти.

9. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,20

Капитан сине-бело-голубых традиционно часто подключался к атакам своей команды, дисциплинированно оборонялся.

10. Александр Черников («Краснодар») — 6,18

Выиграть борьбу у мощного центра поля «Зенита» опорнику «быков» было непросто, но он был хорош не только в обороне, но и в атаке: на одном из угловых в первом тайме Черников едва не соорудил гол.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
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