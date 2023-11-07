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Сегодня, 17:15

Файзуллаев — в топ-3 лучших игроков РПЛ. Еженедельный рейтинг «СЭ»

Аббосбек Файзуллаев, Матео Кассьерра.
Фото «СЭ»
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Подводим итоги 14 туров.

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета мы ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) - сейчас он составляет минимум девять матчей.

По итогам 14 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 6,50

Лучший бомбардир премьер-лиги не остановился и в матче с «Балтикой»: в Калининграде колумбиец установил окончательный счет, забив 11-й мяч в РПЛ.

2. Вендел («Зенит») — 6,46

Клаудиньо вышел на замену только во втором тайме, поэтому Вендел взял на себя обязанности мозгового центра «Зенита». Справился на ура: его умная передача на Сергеева принесла сине-бело-голубым очередную победу.

3. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,44

На старте сезона узбекский хавбек считался одним из открытий чемпионата, но сейчас он уже входит в топ лучших футболистов. В игре с «Пари НН» создал два гола, которые помогли ЦСКА перевернуть матч.

4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36

В матче с «Крыльями Советов» остался в тени партнеров, но все равно оказывал существенное влияние на игру и помог «Краснодару» сохранить первое место.

5. Клаудиньо Зенит») — 6,36

Из-за небольших проблем со здоровьем остался вне стартового состава «Зенита», но во втором тайме вышел и шедевральной передачей на Кассьерруснял все вопросы о победителе матча с «Балтикой».

Эдуард Сперцян вместе с&nbsp;партнерами празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге

6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,32

Стабилен: в пяти последних турах совершил пять результативных действий. В матче с «Крыльями Советов» открыл счет.

7. Дуглас Сантос Зенит») — 6,22

В игре с «Балтикой» капитан «Зенита» примерил на себя гибридную роль, в которой переключался между обороной и опорной зоной. Справился прекрасно, ведь сине-бело-голубые не пропустили.

8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,21

Сыграл решающую роль во втором голе ЦСКА, позволившем красно-синим переломить ход встречи с «Пари НН»: если бы не давление Заболотного, то Юлдошев не забил бы в свои ворота.

Виктор Давила и&nbsp;партнеры по&nbsp;команде празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. ЦСКА уже третий, «Факел» в огне, «Ахмат» — в пике, «Зенит» и «Краснодар» готовятся к битве. Рабинер — о 14-м туре РПЛ

9. Александр Черников Краснодар») — 6,15

В матче с «Крыльями Советов» традиционно выжигал опорную зону и стал одним из лучших футболистов тура.

10. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,14

Во встрече с «Пари НН» выполнил гигантский объем работы и сделал первый гол, авторство которого разделил с Чаловым.

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