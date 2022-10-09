Как же влюбляет в себя «Ростов»! Карпин показал, как вытаскивать безнадежные дерби

Матч, в котором поплыл даже Сафонов.

До паузы на матчи сборных «Ростов» считался главным претендентом на прорыв сезона. Но впечатление от 12 матчей без поражений подпортили два провала на одной неделе. Казалось, поражение в Грозном вряд ли достойно глобальных выводов, учитывая регламент Кубка и полурезервный состав.

За 1:3 с «Зенитом» тоже не должно быть стыдно: Карпин сыграл неожиданно смело, дерзко и качественно — до гола Вендела игра реально держала в напряжении. Хотя в плане результата зацепиться не за что — «Зенит» мог побеждать крупнее.

Против «Краснодара» стартовый план рухнул моментально, и это становится проблемной тенденцией. Со «Спартаком» «Ростов» был вынужден отыгрываться с 24-й минуты, «Зенит» повел на 14-й. «Крылья» тоже забили быстрый гол (правда, и пропустили первыми). Но самый кошмарный сценарий случился в южном дерби. Из-за ошибки Глебова Олусегун забил на 9-й секунде и повторил рекорд чемпионата России (столько же времени на гол в августе 1999-го понадобилось форварду «Шинника» Бычкову).

Удивительно, но «Ростов» не расклеился, а реакция на быстрый мяч была вообще образцовой. Тугарев должен был сравнивать уже через пару минут (но из убойного положения пальнул в Сафонова). А количество фолов у штрафной «Краснодара» активировало шанс для Уткина — на перерыв он мог уйти с хет-триком.

Этого не случилось из-за Сафонова, который выдал сильный первый тайм: был хорош на выходах, тащил удары со всех дистанций и роскошно начинал атаки. Хотя перед вторым голом «Краснодара» классно сработали все: Сперцян протащил мяч через полполя, а Кордоба поймал центральных защитников на «скрещивании». Но началось все с идеального паса Матвея, который разогнал контрвыпад.

После 0:2 казалось, что у «Ростова» нет шансов. А суперсейв Сильянова дал понять: все может закончиться крупнее. Но нынешний «Краснодар» — явно не та команда, которая будет безошибочно играть по счету. Особенно под таким давлением. И в перерыве Карпин наверняка об этом говорил.

Вместо 0:3 «Ростов» провел атаку, которая все перевернула: Тугарев одной передачей отрезал двух соперников, а после замаха Терентьева вся линия «Краснодара» вжалась во вратарскую — было бы странно, если бы Уткин и Сильянов простили и в такой ситуации.

То, что команда Карпина этим не ограничится, стало понятно по тому, как складывалась игра в следующие пару минут. Гости логично сбивали темп и пытались забрать мяч (в какой-то момент это даже получилось), но нарвались на худший сценарий матча.

В идеале замену Кайо нужно было приготовить уже на 10-й минуте, когда самый взрывоопасный защитник РПЛ получил карточку за разговоры. После этого от каждого единоборства с ним на половине «Краснодара» искрило. А фол на Комличенко перечеркнул отличный первый тайм. Пенальти и удаление при таком счете и игре — реально приговор.

Самое грустное для «быков», что третий гол привез Сафонов. Матвей выдавал мощнейший сезон, да и с «Ростовом» играл очень уверенно. Но после удаления Кайо поплыл вместе со всеми и в концовке ошибся дважды. Сначала выронил мяч из рук (спасла перекладина), а через минуту пропустил под собой после несложного удара Миронова.

Мы ждали фейерверка от южного дерби (по эмоциям и игре оно почти не подводило), но вряд ли представляли, что все закончится настолько драматично. «Ростов» Карпина выдал эффектнейший камбэк и показал, как переворачивать даже самые безнадежные матчи.