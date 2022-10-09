Как же влюбляет в себя «Ростов»! Карпин показал, как вытаскивать безнадежные дерби

Сегодня, 22:00
До паузы на матчи сборных «Ростов» считался главным претендентом на прорыв сезона. Но впечатление от 12 матчей без поражений подпортили два провала на одной неделе. Казалось, поражение в Грозном вряд ли достойно глобальных выводов, учитывая регламент Кубка и полурезервный состав.
За 1:3 с «Зенитом» тоже не должно быть стыдно: Карпин сыграл неожиданно смело, дерзко и качественно — до гола Вендела игра реально держала в напряжении. Хотя в плане результата зацепиться не за что — «Зенит» мог побеждать крупнее.
Против «Краснодара» стартовый план рухнул моментально, и это становится проблемной тенденцией. Со «Спартаком» «Ростов» был вынужден отыгрываться с 24-й минуты, «Зенит» повел на 14-й. «Крылья» тоже забили быстрый гол (правда, и пропустили первыми). Но самый кошмарный сценарий случился в южном дерби. Из-за ошибки Глебова Олусегун забил на 9-й секунде и повторил рекорд чемпионата России (столько же времени на гол в августе 1999-го понадобилось форварду «Шинника» Бычкову).
Удивительно, но «Ростов» не расклеился, а реакция на быстрый мяч была вообще образцовой. Тугарев должен был сравнивать уже через пару минут (но из убойного положения пальнул в Сафонова). А количество фолов у штрафной «Краснодара» активировало шанс для Уткина — на перерыв он мог уйти с хет-триком.
Этого не случилось из-за Сафонова, который выдал сильный первый тайм: был хорош на выходах, тащил удары со всех дистанций и роскошно начинал атаки. Хотя перед вторым голом «Краснодара» классно сработали все: Сперцян протащил мяч через полполя, а Кордоба поймал центральных защитников на «скрещивании». Но началось все с идеального паса Матвея, который разогнал контрвыпад.
После 0:2 казалось, что у «Ростова» нет шансов. А суперсейв Сильянова дал понять: все может закончиться крупнее. Но нынешний «Краснодар» — явно не та команда, которая будет безошибочно играть по счету. Особенно под таким давлением. И в перерыве Карпин наверняка об этом говорил.
Вместо 0:3 «Ростов» провел атаку, которая все перевернула: Тугарев одной передачей отрезал двух соперников, а после замаха Терентьева вся линия «Краснодара» вжалась во вратарскую — было бы странно, если бы Уткин и Сильянов простили и в такой ситуации.
То, что команда Карпина этим не ограничится, стало понятно по тому, как складывалась игра в следующие пару минут. Гости логично сбивали темп и пытались забрать мяч (в какой-то момент это даже получилось), но нарвались на худший сценарий матча.
В идеале замену Кайо нужно было приготовить уже на 10-й минуте, когда самый взрывоопасный защитник РПЛ получил карточку за разговоры. После этого от каждого единоборства с ним на половине «Краснодара» искрило. А фол на Комличенко перечеркнул отличный первый тайм. Пенальти и удаление при таком счете и игре — реально приговор.
Самое грустное для «быков», что третий гол привез Сафонов. Матвей выдавал мощнейший сезон, да и с «Ростовом» играл очень уверенно. Но после удаления Кайо поплыл вместе со всеми и в концовке ошибся дважды. Сначала выронил мяч из рук (спасла перекладина), а через минуту пропустил под собой после несложного удара Миронова.
Мы ждали фейерверка от южного дерби (по эмоциям и игре оно почти не подводило), но вряд ли представляли, что все закончится настолько драматично. «Ростов» Карпина выдал эффектнейший камбэк и показал, как переворачивать даже самые безнадежные матчи.