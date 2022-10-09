Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез

« Краснодар» бьет рекорды.

В матче 12-го тура чемпионата России против «Ростова» форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун забил самый быстрый гол в истории РПЛ — на 9-й секунде после стартового свистка судьи.

Игроки «Ростова» разводили мяч с центра поля и упустили его после прессинга от Джона Кордобы — нападающий заставил ошибиться игрока соперника Данила Глебова.

Полузащитник пытался сделать пас назад партнеру, но отдал передачу чужому, а Олакунле Олусегун подхватил мяч и, не входя в штрафную, пробил в дальний нижний угол ворот. Голкипер Сергей Песьяков не смог спасти команду.

Олусегун обновил рекорд по самому быстрому голу РПЛ: до этого самый ранний гол забил другой нигериец — форвард «Спартака» Эммануэль Эменике, который отличился на 10-й секунде в ворота «Алании» в 2012 году.

Мяч форварда красно-белых из Нигерии 10 лет считался самым быстрым в лиге. Близок к тому, чтобы побить этот рекорд, в 2019 году был нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Иранец в матче с «Оренбургом» забил гол на 11-й секунде с передачи Артема Дзюбы.

Но это все равно не настолько быстро, как в случае с голом Олусегуна. 20-летний нигериец вписал свое имя в историю. Вряд ли его рекорд кому-то скоро удастся превзойти.

Олусегун повторил и самый быстрый гол в истории чемпионатов России — в 1999 году на 9-й секунде отличился форвард «Шинника» Алексей Бычков, поразив ворота «Ротора».

А за время существования премьер-лиги с 2001 года более быстрого гола в чемпионате еще не забивали.