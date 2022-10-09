Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:15

Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Олакунле Олусегун.
Фото ФК «Краснодар»
Олакунле Олусегун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
«Краснодар» бьет рекорды.

В матче 12-го тура чемпионата России против «Ростова» форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун забил самый быстрый гол в истории РПЛ — на 9-й секунде после стартового свистка судьи.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Краснодар

Игроки «Ростова» разводили мяч с центра поля и упустили его после прессинга от Джона Кордобы — нападающий заставил ошибиться игрока соперника Данила Глебова.

Полузащитник пытался сделать пас назад партнеру, но отдал передачу чужому, а Олакунле Олусегун подхватил мяч и, не входя в штрафную, пробил в дальний нижний угол ворот. Голкипер Сергей Песьяков не смог спасти команду.

Олусегун обновил рекорд по самому быстрому голу РПЛ: до этого самый ранний гол забил другой нигериец — форвард «Спартака» Эммануэль Эменике, который отличился на 10-й секунде в ворота «Алании» в 2012 году.

Мяч форварда красно-белых из Нигерии 10 лет считался самым быстрым в лиге. Близок к тому, чтобы побить этот рекорд, в 2019 году был нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Иранец в матче с «Оренбургом» забил гол на 11-й секунде с передачи Артема Дзюбы.

Но это все равно не настолько быстро, как в случае с голом Олусегуна. 20-летний нигериец вписал свое имя в историю. Вряд ли его рекорд кому-то скоро удастся превзойти.

Олусегун повторил и самый быстрый гол в истории чемпионатов России — в 1999 году на 9-й секунде отличился форвард «Шинника» Алексей Бычков, поразив ворота «Ротора».

А за время существования премьер-лиги с 2001 года более быстрого гола в чемпионате еще не забивали.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
Олакунле Олусегун
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез
Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию
В Стамбуле прогремел взрыв
Минобороны Киргизии отменило учения с ОДКБ «Нерушимое братство — 2022»
ФСБ установила подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
«Ростов» и «Спартак» обошли ЦСКА: турнирная таблица РПЛ
Полузащитника «Торпедо» Каймаков: «Чтобы забивать, нужно проводить больше атак, а с этим сегодня были проблемы»
РПЛ: «Спартак» разгромил «Крылья Советов» и другие матчи 12-го тура
«Ростов» — «Краснодар»: видео голов
«Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром», пропустив гол на 9-й секунде
«Ростов» — «Краснодар»: хозяева вышли вперед после ошибки Сафонова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Семину нужны эффективные ассистенты. Но какой опыт у Ротенберга?»