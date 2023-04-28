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«Зенит» потеряет очки в Самаре, «Спартак» сыграет вничью с «Ростовом». Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Матч «Спартак» — «Ростов».
Фото ФК «Спартак»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков и телеведущая Зухра Уразбахтина.

«Динамо» — «Факел»

Владимир Рыков — 3:0. Динамовцы будут отмечать столетие. И в такой праздник они должны сделать подарок болельщикам.

Зухра Уразбахтина — 3:0. В пятницу будет праздник. «Динамо» выиграет. Оно сильнее соперника.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
28 апр, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

«Крылья Советов» — «Зенит»

Владимир Рыков — 1:2. «Зенит» просто сильнее, но в защите у него могут возникнуть проблемы.

Зухра Уразбахтина — 1:1. Самарцев хотя бы в этом туре должны хорошо судить. Плюс «Крылья» играют дома. Это уравнивает шансы.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

«Ахмат» — ЦСКА

Владимир Рыков — 1:1. «Ахмат» пытается закрепиться в пятерке, ЦСКА будет непросто в Грозном.

Зухра Уразбахтина — 1:1. Для грозненцев прекрасная возможность приблизиться к прямому конкуренту. ЦСКА придется очень сложно.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

«Краснодар» — «Урал»

Владимир Рыков — 2:0. «Урал» в яме после череды поражений, к тому же у некоторых игроков травмы!

Зухра Уразбахтина — 3:1. «Краснодар» злой после матча со «Спартаком». А у «Урала» сейчас есть цели и поважнее — Кубок России.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Урал

«Спартак» — «Ростов»

Владимир Рыков — 3:1. «Спартак» уже встречался с представителями судейства, а «Ростову» это только предстоит.

Зухра Уразбахтина — 2:2. То, как «Спартак» играет сзади, — это ужас. Принцип — мы пропустим не меньше, чем забьем. Команда Карпина будет использовать все недостатки красно-белых.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

«Оренбург» — «Пари НН»

Владимир Рыков — 3:1. «Оренбург» дома играет отлично, выносит практически всех.

Зухра Уразбахтина — 4:1. На синтетике с «Оренбургом» может справиться только «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Пари Нижний Новгород

«Сочи» — «Торпедо»

Владимир Рыков — 2:1. «Торпедо» будет кусаться, но «Сочи» должен победить. За «Торпедо» должен забить Караев.

Зухра Уразбахтина — 2:1. Ну, кого-то «Сочи» должен же обыграть.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Торпедо М

«Локомотив» — «Химки»

Владимир Рыков — 3:1. У «Локомотива» есть Дзюба и Галактионов, а в «Химках» очередные перестройки.

Зухра Уразбахтина — 3:1. Может быть, счет будет и крупнее. Весной «Локомотив» показывает симпатичный футбол.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
30 апр, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

Владимир Рыков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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