«Зенит» потеряет очки в Самаре, «Спартак» сыграет вничью с «Ростовом». Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Сегодня, 00:00
Владимир Рыков — 3:0. Динамовцы будут отмечать столетие. И в такой праздник они должны сделать подарок болельщикам.
Зухра Уразбахтина — 3:0. В пятницу будет праздник. «Динамо» выиграет. Оно сильнее соперника.
Владимир Рыков — 1:2. «Зенит» просто сильнее, но в защите у него могут возникнуть проблемы.
Зухра Уразбахтина — 1:1. Самарцев хотя бы в этом туре должны хорошо судить. Плюс «Крылья» играют дома. Это уравнивает шансы.
Владимир Рыков — 1:1. «Ахмат» пытается закрепиться в пятерке, ЦСКА будет непросто в Грозном.
Зухра Уразбахтина — 1:1. Для грозненцев прекрасная возможность приблизиться к прямому конкуренту. ЦСКА придется очень сложно.
Владимир Рыков — 2:0. «Урал» в яме после череды поражений, к тому же у некоторых игроков травмы!
Зухра Уразбахтина — 3:1. «Краснодар» злой после матча со «Спартаком». А у «Урала» сейчас есть цели и поважнее — Кубок России.
Владимир Рыков — 3:1. «Спартак» уже встречался с представителями судейства, а «Ростову» это только предстоит.
Зухра Уразбахтина — 2:2. То, как «Спартак» играет сзади, — это ужас. Принцип — мы пропустим не меньше, чем забьем. Команда Карпина будет использовать все недостатки красно-белых.
Владимир Рыков — 3:1. «Оренбург» дома играет отлично, выносит практически всех.
Зухра Уразбахтина — 4:1. На синтетике с «Оренбургом» может справиться только «Локомотив».
Владимир Рыков — 2:1. «Торпедо» будет кусаться, но «Сочи» должен победить. За «Торпедо» должен забить Караев.
Зухра Уразбахтина — 2:1. Ну, кого-то «Сочи» должен же обыграть.
Владимир Рыков — 3:1. У «Локомотива» есть Дзюба и Галактионов, а в «Химках» очередные перестройки.
Зухра Уразбахтина — 3:1. Может быть, счет будет и крупнее. Весной «Локомотив» показывает симпатичный футбол.