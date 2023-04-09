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Сегодня, 00:10

У Селихова две странные ошибки в дерби с «Динамо». Что случилось с вратарем «Спартака»?

Артем Белинин
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
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Шокирован даже Абаскаль.

«Спартак» и «Динамо» выдали сверхрезультативное дерби (3:3), а большинству голов предшествовали персональные ошибки. Так, Александр Селихов «поучаствовал» в двух мячах, влетевших в ворота красно-белых. «СЭ» детально разобрал действия голкипера.

Первый гол — ошибка на выходе

Первый из двух несуразных мячей «Спартак» пропустил в добавленное к первому тайму время. На 45+2-й минуте динамовцы отправились подавать угловой: Захарян закрутил мяч прямо в руки Селихову, голкипер должен был спокойно забрать его, но ошибся на выходе. В итоге мяч прилетел прямо в опорную ногу Александра Соболева и срикошетил в ворота.

Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции

Второй гол — обман Тюкавина или надежда на Дуарте?

Этот гол «Динамо» получился даже более странным, чем первый! Макаров получил мяч справа и вполне типично для себя прострелил в штрафную. Передача в центр получилась роскошной, при желании набравший скорость Тюкавин мог бы ее и замкнуть — но не стал этого делать. Чем, вероятно, дезориентировал Селихова (вместе с Дуарте, который также пытался прервать пас) — кипер остался на месте и просто проводил мяч глазами.

Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции

«Селихов извинился в подтрибунке»

Безусловно, такое выступление иначе как помутнением не назовешь. И Селихов сразу признал ошибки. «Саша извинился в подтрибунке, — сообщил на пресс-конференции Гильермо Абаскаль. — С чем связаны его сегодняшние ошибки? Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы сказал. Но я не знаю. Мы не привыкли к такой игре, потому что Селихов — надежный вратарь. Уверен, что завтра он уже станет лучше. Мы поможем ему в психологическом плане. Селихов часто выручает команду, он один из наших капитанов».

&laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче РПЛ 8&nbsp;апреля 2023 года. Дерби взаимных ошибок! «Спартак» и «Динамо» привезли по три гола, но выдали шоу

Игру вратаря «Спартака» после матча попросили прокомментировать даже Антона Шунина. Кипер «Динамо» ответил очень дипломатично: «Почему Селихов так поступил в эпизоде с третьим голом? Это некорректный вопрос. Если вы думаете, что я его буду критиковать, то вы ошибаетесь».

У Селихова есть неделя, чтобы изучить моменты в матче с «Динамо», восстановиться и провести следующую встречу на прежнем уровне. 15 апреля «Спартак» ждет еще одно дерби — против «Торпедо».

Александр Селихов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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