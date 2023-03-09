«Побороться за третье место? Почему бы и нет?» Интервью главного тренера «Ахмата»: об амбициях, Агаларове и игре против «Локомотива» Дзюбы

Интервью «СЭ» дал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

C адулаев

— «Ахмат» начал новый футбольный год двумя победами в двух матчах. В Кубке вы обыграли «Уфу» (2:1), в первом весеннем туре РПЛ — «Оренбург» (3:1). На бумаге все пока выглядит довольно безоблачно. Но вас что-то беспокоит в игре своей команды?

— Я бы не сказал, что все так уж безоблачно. Рано об этом говорить. Все команды пока только вкатываются в сезон. Да, провели две удачные игры — с «Уфой», «Оренбургом». Имели преимущество. Однако есть над чем работать. Пропустили гол от «Оренбурга». Не всегда принимали правильные решения в атаке, когда получили численное большинство. Впереди трудный матч с «Локомотивом». Мы прекрасно понимаем силу соперника, тщательно готовимся к игре.

— В первой части сезона после матча с «Ростовом» вы сказали, что команда пока не выдерживает все 90 минут вашего интенсивного футбола. Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону?

— В принципе, да. Уже во второй части сборов мы проводили контрольные матчи. Команда держала хороший уровень интенсивности. Но опять же, говорить, что мы готовы к высокому прессингу, рано. Сейчас все команды РПЛ еще переваривают нагрузки. И нельзя не учитывать психологический фактор. Когда начинаются официальные игры, включается еще и психология, совсем другой уровень ответственности. Надеемся, что будем прибавлять с каждым матчем.

- Cо стороны кажется, что «Ахмат» довольно скромно сработал зимой на трансферном рынке.

— Скромно — это смотря с кем сравнивать. Да и что такое усиление состава? Можно усиливать конкретную позицию, можно повышать конкуренцию, можно рассчитывать на молодых футболистов, воспитанников академии.

Мы сегодня сделали ставку на два последних пункта. К нам пришли молодые Гбамбле, Черняк, Диванович. Взяли, по сути, только одного опытного исполнителя на ту позицию, которая нас беспокоила. Имею в виду центрального защитника Шатару. Рассчитываем на него как на ключевого футболиста в системе нашей обороны. Но и все остальные новички уже готовы выходить и приносить пользу команде. Они составляют конкуренцию, подталкивают более опытных партнеров не останавливаться в развитии.

— На днях тренерский штаб сборной России опубликовал расширенный список на мартовские товарищеские матчи. В нем не оказалось игроков «Ахмата». Удивились?

— Еще до опубликования списка нам звонили из РФС и сообщили, что планируют пригласить двух футболистов из «Ахмата», спрашивали нас про их физическую готовность. Но в итоге этих игроков в составе не оказалось. Почему? Это уже вопрос не ко мне.

— Два футболиста — это Иван Олейников и Лечи Садулаев?

— Да.

— Вы считаете, что они заслуживают того, чтобы попасть в расширенный список?

— Это наше видение. Но последнее слово за тренером сборной. Что ж. Пусть ребята дальше доказывают, что достойны попадания в национальную команду.

— Про Садулаева вы говорили, что при всех его сильных футбольных качествах «Лечи нужно прибавить в ментальности — ему надо стать одержимым процессом, меньше лениться».

— Лечи сейчас прибавил во всех компонентах. У него глаза горят, он хочет играть и в клубе, и в сборной. Просто на тот момент ему надо было немного повзрослеть, обрести стабильность. Знаете, не так, чтобы провести два хороших матча, а третий провалить... Сегодня он более надежен. Заработал пенальти в матче с «Оренбургом», пошел до конца. Казалось, что мяч уже покидал поле, но Лечи в подкате его выцарапал и заставил соперника ошибиться. Это говорит о том, что Садулаев готов собой жертвовать ради интересов всей команды.

— При этом ЭСК признала, что арбитр Евгений Турбин ошибся, назначив пенальти в ворота «Оренбурга».

— Я главный тренер. Мне сложно комментировать решение ЭСК. Мы же говорим о том, что Лечи вынудил соперника ошибиться, отработал этот эпизод. Вот на этом я и делаю акцент.

— Какой у него потолок? До какого уровня может дорасти?

— Что такое талант? Это способности, помноженные на трудолюбие. У Лечи есть данные, чтобы играть на высоком уровне. Все зависит от него, от его готовности работать еще больше. В целом радует, что мы привлекаем к играм и тренировкам с основой местных воспитанников. Имею в виду и полузащитника Магомеда Якуева, и вратаря Ризвана Ташаева. Эти ребята прошли все сборы с первой командой. Мы за ними внимательно наблюдаем.

Футболисты «Ахмата». ФК «Ахмат»

Агаларов

— Одним из открытий этого сезона в РПЛ, пожалуй, можно назвать полузащитника «Ахмата» Ивана Олейникова. Вам не кажется, что природная скромность и закрытость все-таки мешают ему прогрессировать?

— Да я бы так не сказал. Дело не в скромности. Ивану просто надо понять одно. Если ты поднялся до определенного уровня, не нужно останавливаться. Надо ставить себе новые цели. Вот ему очень важно переступить этот рубеж. Он на нем держится. Не опускается ниже, но и вперед не продвигается. Говорим с ним на эту тему, указываем на определенные нюансы. Надеюсь, еще прибавит, так как если стоишь на месте, то можно и упасть.

— Это правда, что зимой «Ахмат» отказался продавать Конате в «Црвену Звезду»?

— Не только сербский клуб делал ему предложение. У Мохамеда были и другие варианты, довольно привлекательные в финансовом плане. Но мы решили, что до лета он поможет команде, а потом уже будем разговаривать. И Конате адекватно воспринял эту ситуацию. Очень хорошо работал на сборах, более качественно и одержимо. Однако, к сожалению, две травмы смазали ему подготовку к возобновлению сезона. Сейчас Конате восстанавливается, вернется к нам в середине месяца. Начнет работать в общей группе.

— Против «Уфы» и «Оренбурга» на острие атаки «Ахмата» с первых минут действовал Агаларов, который в первой части сезона не смог в полной мере себя проявить в грозненской команде. Как сейчас оцените его игру?

— Гамид прошел сборы, много играл в контрольных матчах. Набрал неплохую форму. Сейчас у него другое настроение. Он удачно сыграл не только против «Уфы», где забил и отдал голевую передачу, но и против «Оренбурга». Во встрече с командой Марцела Лички Агаларов цеплялся практически за все мячи. Да, не забил, но проделал огромный объем работы, здорово помог команде.

— При этом некоторые специалисты до сих пор считают, что Агаларов попал не в свою команду.

— Не соглашусь с этим утверждением. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром лиги, его начали более внимательно изучать, готовиться к нему. Конечно, Агаларову теперь сложнее.

Но все нормально. Нападающий — он ведь везде нападающий. Какая разница, в какой команде играть? Вон Дзюба вышел за «Локомотив» и оформил хет-трик. Так что ничего страшного с Гамидом не случилось. Была конкуренция, нужно было пробиваться в состав. Агаларов готов доказывать свою состоятельность и на тренировках, и в играх. Все идет по плану.

— Но разница между его КПД в прошлом сезоне в «Уфе» и в этом в «Ахмате», согласитесь, довольно существенная.

— Согласен. Но уверен, Гамид еще будет забивать.

Гамид Агаларов. Фото ФК «Ахмат» Фото ФК «Ахмат»

Амбиции

— Бериша — один из самых сильных футболистов, с которым вам когда-либо доводилось работать?

— Не в обиду Берише будет сказано, но в свое время я работал с Виктором Онопко и Андреем Канчельскисом в раменском «Сатурне» (улыбается). Тренировал Сережу Игнашевича. Жуниора Мораеса из донецкого «Металлурга» поднял до уровня киевского «Динамо» и «Шахтера».

Что касается Бернарда, он, вне всяких сомнений, знаковая фигура для «Ахмата». Когда я тренировал «Анжи» и вывел команду в премьер-лигу, хотел видеть его у себя в составе, лоббировал эту кандидатуру. То есть уже давно обратил на него внимание.

Бериша — мой футболист. По своему стилю. Мне нужны такие быстрые, агрессивные игроки. Он здорово подходит под мою модель. Ключевой исполнитель в нашей структуре. Он уже не мальчик, но в то же время обучаемый, правильно воспринимает какие-то подсказки. Лучше стал действовать в подыгрыше, лучше оценивает ситуацию. Осталось лишь одно — пора забивать (смеется).

— В конце февраля вы сказали: «Хотим бороться за более высокие места, а не держаться на шестом месте». Если быть реалистом, на что может претендовать «Ахмат» в этом сезоне?

— Понимаете, реалистом можно стать в любой момент и найти какие-то отговорки. Мол, мы пока не готовы к чему-то серьезному. Но я по жизни максималист. Ставлю сразу высокую цель и иду к ней смело. А как получится... Жизнь покажет. Но лучше сразу нацеливаться на что-то высокое, проявлять решительность, чтобы потом не было досадно.

— Спросим по-другому. Реально ли «Ахмату» занять третье место? Сейчас отставание от «Ростова» составляет шесть очков.

— Это вопрос для прогнозистов. Тренеры же идут от игры к игре. Нацеливаем своих подопечных на победу в каждой встрече. А там — почему бы и нет? Не боги горшки обжигают. У нас крепкий состав. Все может быть. Можем и вверх подняться, можем и сдать позиции. Футбол бывает непредсказуем.

Бернард Бериша. ФК «Ахмат»

Дзюба, Пиняев

— Перейдем к предстоящему матчу с «Локомотивом». Самая обсуждаемая фигура в этой команде — Артем Дзюба. Не было мысли пригласить его в «Ахмат» зимой, когда он находился в поисках нового клуба?

— Дзюба большой футболист. Но его кандидатуру мы не рассматривали. Во-первых, понимали уровень зарплатной ведомости клуба. Вo-вторых, у нас есть молодой Агаларов, опытный Ильин, Конате в самом cоку. Считаю, добротная группа атаки. Все были в хорошей форме. Жаль, что Мохамед пока не в строю. Но в целом эта позиция в «Ахмате» укомплектована. Три разноплановых нападающих, которые готовы конкурировать между собой. Так что мы не думали о приглашении Артема. Просто наблюдали за его судьбой — не более того. Дзюба — молодец, забил три мяча «Ростову». Добавил нам головной боли. Что ж, будем думать, как лишить его свободного пространства.

— Может быть, сыграете против него в три центральных защитника?

— Нет, схему мы менять не будем. На сборах наигрывали только модель с четырьмя защитниками.

— Сергея Пиняев — тоже серьезная головная боль для вашего тренерского штаба?

— Любой игрок, который обладает изюминкой, представляет опасность. Пиняев быстрый, мобильный, с дриблингом. С хорошим ударом. Но в «Локо» хватает людей, на которых стоит обратить внимание. Это и Антон Миранчук, и Глушенков. В общем, готовимся.

Артем Дзюба празднует гол в ворота «Ростова». ФК «Локомотив»

— Кого из игроков прошлого вам напоминает Пиняев?

— Тяжело его сравнить с кем-то из российских игроков. Возможно, он немного по стилю похож на Андрея Аршавина. А в Европе, если помните, выступали два брата-голландца — Франк и Рональд де Буры. Тоже быстрые, взрывные, смещались с фланга в центр. Я даже как-то для себя отметил, наблюдая за игрой Пиняева: вот, растет новый де Бур (смеется).

— Можно ли с этим «Локомотивом» играть с позиции силы?

— «Локомотив», как это ни странно, сейчас играет в более современный, вертикальный футбол при нашем молодом тренере, а не при немецких специалистах.

Играть с позиции силы? Стараюсь избегать этих клише. Это не мои термины. Первый номер или второй... Мы просто должны все вместе атаковать и здорово работать на оборону. Учитываем закономерности футбола. Чем выше ты отбираешь мяч, тем выше вероятность гола. Значит, надо тренировать, нарабатывать прессинг в высоких зонах.

— После первого весеннего тура многие эксперты короновали «Зенит». Вам греет душу, что пока только «Ахмат» нанес команде Сергея Семака единственное поражение в чемпионате?

— Нет, я на этом точно не зацикливаюсь. Думаю об игре с «Локомотивом». А станет ли «Зенит» чемпионом? Рано об этом говорить. Впереди немало туров. 8 очков отрыва пока еще не гарантируют Питеру очередное чемпионство. Эти разговоры больше для болельщиков. А мы профессионалы. Играем дальше. В «Зените» же тоже живые люди, могут допускать осечки. Если «Ахмат» обыграл эту команду, почему другие не могут? Так что интрига в гонке не убита.