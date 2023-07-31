Скандал в Грозном, безупречный старт «Локомотива», снайперские подвиги Тикнизяна. Рабинер — о топ-событиях тура РПЛ

Обозреватель «СЭ» подводит итоги.

Российский футбол, бессмысленный и беспощадный

Российский футбол во втором туре нового чемпионата предложил нам сюжет, который вряд ли забудет хоть один из тех, кто его видел. Не думал, что о чем-то в футболе смогу сказать, что такого не видел никогда.Но счета 3:2 из одних пенальти не видел точно. Чистейший сюр!

Владиславу Безбородову еще сильно повезло, что ЦСКА в итоге выиграл и не будет подавать протест на исход всего матча. Подаст только жалобу на красную карточку Милана Гайича, потому что арбитр его удалением после пенальти и требованием перебить 11-метровый, перед тем отбитый Акинфеевым, нарушил регламент ВАР.

При этом надо отдать должное «Ахмату», который с футбольной точки зрения отреагировал на ранний пенальти с удалением очень достойно — вообще невозможно было заметить, что грозненцы играют вдесятером. При том что этот пенальти (а значит, и удаление) вызывает у многих, в том числе и у меня, вопросы — невозможно точно сказать, играл ли рукой или грудью Марат Быстров после удара Гайича.

Эмоции Игоря Акинфеева во время матча с «Ахматом». Фото ПФК ЦСКА

Те повторы, которые показывали по ТВ, однозначную оценку дать не позволяют. С одного угла вроде рука, с двух других — скорее грудь. Да еще и в Грозном, и в начале игры... Причем Безбородов сделал это не сразу, а с подачи работавшего на ВАР Иванова. Они еще не представляли, какой ящик Пандоры открывают...

Накануне в матче «Ростов» — «Зенит» Евгений Кукуляк решил не удалять Даниила Глебова за грубый фол на Клаудиньо, назначил при 0:1 пенальти в ворота «Зенита» в добавленное время (тут, надо сказать, бесспорный). А после игры показал красную карточку Сергею Семаку — факт, зная воспитанность и самоконтроль Сергея Богдановича, редчайший!

Что это? Стечение обстоятельств? Негласное распоряжение нового судейского руководителя, авторитетного сербского арбитра Милорада Мажича не лебезить перед фаворитами? Но Мажич точно не говорил Безбородову нарушать регламент. Опытнейший судья прокололся, и серьезно.

В том эпизоде ведь и сам пенальти вызывает вопросы. Мне с самого начала падение Олейникова показалось очень легким. Захват Гайичем его футболки сначала показался весомым аргументом за пенальти, и все его «съели». Но Сергей Лапочкин верно говорит о биомеханике падения — если дергали за футболку сзади, то и падать игрок «Ахмата» должен был назад, а не вперед.

Очень интересно, как отреагирует на все происшедшее Мажич. Это для него в российском футболе, так сказать, боевое крещение.

Джон Кордоба. Фото ФК «Краснодар»

У всех какие-то проблемы. Кроме «Краснодара»

За два тура («Спартак» пока выносим за скобки) только одна команда одержала две победы — это «Краснодар». Говорит ли это о выравнивании сил команд? Возможно. Выборка еще слишком мала для большого турнира. Но лучшие мастера уезжают, отсюда и это выравнивание. Точнее, усреднение.

«Быки» на старте сезона — чуть ли не единственная команда из числа ведущих без ярко выраженных проблем. Есть только потенциальные — они непременно возникнут в случае ухода Эдуарда Сперцяна. Не говоря уже о Джоне Кордобе. Хотя применительно именно к этому трансферному окну о Сперцяне говорят гораздо чаще.

Владимир Ивич не был доволен игрой с «Сочи», говорил о том, что его футболисты медленно развивали атаки. Тем не менее «быки» выиграли и не пропустили, а туром ранее показали яркую и убедительную игру с «Динамо» (3:1).

«Зениту» приходится искать методы замены Малкома, а также заново отлаживать переход из обороны в атаку и наоборот. Делать это приходится после ухода Кузяева и из-за отсутствия все не возвращающегося в Россию Вендела. ЦСКА же страдает от потерь в составе, которые пока никак не компенсированы — в запасе фактически одна молодежь. У «Спартака» и «Локомотива» атака гораздо сильнее и разноплановее обороны, и этот перекос сказывается на игровом балансе, что мы увидели в их матчах с «Оренбургом» и «Рубином» соответственно.

Фото ФК «Локомотив»

С «Факелом», несмотря на итоговый разгромный счет, у «Локо» все тоже было не слава богу. Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, и в некоторых моментах красно-зеленым откровенно повезло. Недаром Илью Лантратова признали лучшим футболистом матча — вратарь может завоевать такой приз только при полной загрузке. Даже при 1:3 в концовке голкипер отбил мяч после выхода один на один — и «Локо» почти тут же забил четвертый. Нанеся столько же — четыре — ударов в створ! Тогда как у «Факела» и в этом компоненте преимущество — 6-4, и по ударам в целом — 17:13.

Не вполне соглашусь с Игорем Корнеевым, недоумевавшим в эфире, по какой причине Максим Глушенков не имеет твердого времени в стартовом составе. Может, именно свежие ноги Глушенкова позволили дважды убежать и сделать голевые передачи Сергею Пиняеву и Наиру Тикнизяну? И далеко не всегда, выходя с первых минут, Глушенков играл на уровне стартового состава. В этом сезоне он должен сделать следующий шаг.

Аналогичная ситуация с Вильсоном Изидором, который, впервые выйдя с первых минут в паре с Артемом Дзюбой, не смог толком себя проявить. А Дзюбе хоть бы хны — он открыл свой голевой счет в новом чемпионате уже на первых минутах матча «Локо» в Воронеже, добив мяч головой после отскока от перекладины. Но после ответного гола Маркова «Факел» контролировал игру большую часть времени до 60-й минуты, когда здорово сработал на отскоке у линии штрафной Тикнизян. Так что его гол теперь — еще и победный.

В двух очках от «Краснодара» — большая группа команд, в списке которых взгляд цепляется за «Крылья Советов» и «Урал». Уральцы, впрочем, и большими отрезками прошлого года при Викторе Гончаренко производили впечатление мощное и цельное. Самара же — уже неизвестно какой по счету авторский проект Игоря Осинькина. Поражаюсь его способности, теряя игроков в каждое трансферное окно, мгновенно восстанавливать все из руин.

Пока в самом низу таблицы «Ахмат», проигравший два домашних матча (в том числе как раз «Крыльям»). Напомним, что в прошлом сезоне грозненцы финишировали пятыми. Не лучший старт и у «Динамо», набравшего всего очко в двух турах — хоть оно и вело к перерыву в Самаре 3:1. Но там как раз все понятно — перестройка команды под стиль нового тренера Марцела Лички в разгаре. Плюс явный недокомплект в средней линии и обороне.

На «Самара Арене» Личка, например, нашел выход из отвратительной ситуации с опорниками. На эту позицию вышел Диего Лаксальт — и до перерыва перекусил хозяевам все игровые артерии. В частности, уругваец отобрал мяч перед первым голом, где все сработали так, как, вероятно, чех и мечтал, — отбор Лаксальта, тонкий голевой пас Смолова, точный удар Тюкавина.

И вообще, конечно, результат 3:3 говорит в первую очередь о несбалансированности команд. Но зная, как любят атаковать и делать на это упор как Осинькин, так и Личка, счет этот не видится случайным.

Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Суперстарт Тикнизяна, мечтающего о Европе

Может, сегодня в матче «Спартак» — «Балтика» верхушка списка лучших бомбардиров расширится на одну-две фамилии, но пока она состоит из трех человек, забивших по три мяча, — Матео Кассьерры из «Зенита», Наира Тикнизяна из «Локомотива» и Чалова (Федор, правда, оформил хет-трик с пенальти). От них отстает на один мяч даже Джон Кордоба из «Краснодара», по совокупности всех качеств, на мой взгляд, лучший нападающий РПЛ с отрывом прямо сейчас. Это он доказал прекрасным вторым голом «Сочи».

Кассьерра уже забил больше, чем за весь прошлый чемпионат. И если «Зениту» как-то удастся компенсировать уход Малкома, то голы колумбийца, играющего, понятно, в совершенно другом стиле, — одно из главных орудий сине-бело-голубых. В прошлом году — наглухо зачехленных. Но Матео не раз в карьере доказывал, что он — сильный нападающий, игрок штрафной. Просто в зенитовско-бразильской «жогабонита» он не мог найти себя — как ни удивительно, российские партнеры по команде делают его игру более эффективной.

Тикнизян вообще творит что-то невероятное — у левого защитника красно-зеленых в последних четырех матчах РПЛ пять мячей, а если добавить голы в Кубке России и за сборную Армении, то он не уходит с поля без гола уже в шести матчах кряду. Будучи — формально, конечно, — игроком обороны! Ну а его эмоциональные празднования голов скоро станут мемом.

Тикнизян в «Локо» — это багаж Ральфа Рангника, как бы немодно ни было сегодня о немце говорить. И пусть, как тогда считалось, клуб переплатил ЦСКА за Наира в разы, — сейчас мы видим реализацию того потенциала, который и имел в виду Рангник (в отличие, допустим, от Константина Марадишвили). А убедительные и страстные выступления за сборную Армении делают его ценным активом и в глазах иностранных клубов.

Сам футболист, судя по всему, это понимает. Потому и сказал в «Коммент. Шоу» то, что редко доводится у нас слышать: «Сейчас я в «Локомотиве» как в теплой ванне. Если все так останется, то меня ждет деградация, поскольку уровень РПЛ падает». Едва ли это сильно рады слышать Юрий Нагорных и Михаил Галактионов, которые наверняка хотят удержать Тикнизяна как минимум до конца сезона, а желательно — гораздо дольше. Но игнорировать амбиции и желания игрока они тоже не могут. Их задача — играть на этой амбициозности Наира и не давать ему затосковать в РПЛ. Пока из-под его ног просто пламя вылетает!

И тут еще одно наблюдение. В первом туре дубль сделал еще один крайний защитник — Даниил Хлусевич из «Спартака». То есть люди этого амплуа в соответствии с тенденциями мирового футбола начинают играть большие роли не просто в развитии атак, а именно как забивалы. Вот будет номер, если сегодня в матче с «Балтикой» Хлусевич забьет еще один, и они с Тикнизяном окажутся наверху списка снайперов!

Что же до Чалова, которого я в предсезонном прогнозе «СЭ» поставил в этом списке на первое место, то он в Грозном показал умение нестандартно и непредсказуемо для вратарей бить пенальти. Трижды за один матч он перехитрил Гиорги Шелия, не оставив ему ни шанса! Но сегодняшнее окружение Чалова в группе атаки ЦСКА не очень соответствует уровню самого Федора. Красно-синим нужны приобретения, с которыми и Чалов будет забивать и отдавать больше.