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Сегодня, 22:20

Таких крупных поражений в карьере Бердыева было всего четыре. «Сочи» разгромно уступил после победы над ЦСКА

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Сочи»
Кадр трансляции канала «Матч Премьер».
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Роскошное выступление «Оренбурга» — 4:0.
Россия. Премьер-лига. 19-й тур
10 мар, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
0:4
Оренбург

19-й тур РПЛ начался с неожиданного разгрома «Сочи» — 0:4. Да еще от «Оренбурга», который на выезде до этого в нынешнем сезоне побеждал лишь раз.

Сочинцы под руководством Курбана Бердыева в прошлом туре уверенно обыграли ЦСКА (2:0), поэтому такой разнос от «Оренбурга» — сенсация.

Лука Джорджевич. Бердыев ярко вернулся в РПЛ — его «Сочи» уверенно смял ЦСКА. У Джорджевича — дубль за 6 минут

Хотя по первому тайму вообще не казалось, что «Сочи» ждет такой провал. Хозяева выглядели острее в атаке и первыми могли открыть счет — на 18-й минуте Кристиан Нобоа после крученого удара из-за штрафной попал в правую стойку. Всего за тайм «Сочи» нанес 8 ударов, но ни разу не смог переиграть голкипера гостей. «Оренбург» открыл счет неожиданно, хотя толком не имел моментов до того, как удалось отправить мяч в сетку.

Ну а полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко перед перерывом забил гол тура — мощно приложился по мячу после отскока у штрафной и нанес удар с лета. Никто не смог накрыть его в зоне подбора, а Сослан Джанаев с пушечным выстрелом справиться не мог. Для Капленко это первый гол в РПЛ и в перерыве он не смог объяснить, за счет чего так идеально исполнил удар: «Это редкость! Поэтому я без объяснений, так получилось!»

Один удар за тайм и один гол — так «Оренбург» провел первые 45 минут.

Во втором тайме «Оренбургу» снова повезло — гости соорудили гол с углового: Перес не попал по мячу после подачи, а Нобоа срезал его в свои ворота. Уже после 0:2 «Сочи» откровенно повалился — начал большим числом атаковать и оставлять зоны на своей половине поля для контратак «Оренбурга». Ими команда Марцела Лички эффективно пользовалась и забила еще два мяча.

Такое крупное поражение команды Бердыева удивляет, но важен контекст. «Оренбург» нанес четыре удара в створ, и все они привели к голам. Невероятная статистика от гостей, которые провели, пожалуй, лучший матч в сезоне с точки зрения реализации.

Кадр трансляции канала «Матч Премьер».

Курбан Бердыев считает, что для «Сочи» ключевыми стали стартовые 15 минут после перерыва, когда «Оренбург» заставил его команду раскрыться: «Нужно быть требовательнее по отношению к себе в игре как в обороне, так и в атаке. Сегодня у нас не было того, что было с ЦСКА. Если по первому тайму мы можем сказать, что было преимущество и моменты, которые мы не реализовали, то во втором тайме мы потеряли концентрацию в первые 15 минут. К сожалению, мы пропустили еще. Быстрый второй гол, желание команды отыграться и авантюрная игра в обороне — это позволило «Оренбургу» контратаковать, что они хорошо умеют делать».

Это поражение для Бердыева — первое в РПЛ с 2019 года: тогда он с «Рубином» уступил «Локомотиву» 0:4, а забивал за «железнодорожников» юный Хвича Кварацхелия.

Разгром с разницей в четыре мяча от «Оренбурга» стал для Бердыева пятым в карьере в чемпионатах России. До этого он крупно проигрывал лишь с «Рубином», и, помимо «Локо», это были поражения 0:4 от ЦСКА в 2003-м и 2008-м, а также от «Томи» в 2006-м.

Наверняка игроков «Сочи» ждет серьезный разговор с тренером и кадровые изменения. Возвращаться к работе в РПЛ и получить 0:4 уже во второй игре чемпионата — явно не то, на что рассчитывал Бердыев.

Кирилл Капленко
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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