Дерби открытых дверей. Абаскаль и Йоканович проиграли

Константин Алексеев — о матче «Спартак» — «Динамо» (3:3).

Это было какое-то странное дерби.

«Спартак» привозит три гола в свои ворота. Сначала неудачный вынос Денисовым точно на ногу Захаряна мяча, который шел мимо ворот. Потом Селихов и Соболев соорудили классический автогол. А во втором тайме неточный пас Макарова невероятным образом превратился в третий мяч.

Разве можно не воспользоваться такими шикарными подарками от соперника? В дерби! В момент, когда только победа оставляла бело-голубым реальные шансы решить задачу на сезон — забраться в тройку! Оказалось, что можно. Да, «Спартак» сравнял счет в концовке с пенальти, в ошибочности назначения которого сходятся практически все — от судейских экспертов до Александра Алаева. Но по числу моментов красно-белые значительно превзошли соперника и могли сравнивать счет гораздо раньше. Так что несправедливым исход не назовешь.

Это было дерби открытых дверей, дерби разобранных команд. Счет 3:3 хорош для зрителей, создает ощущение яркого противостояния, однако на деле уровень футбола в первом тайме был катастрофически низким. Да и после перерыва нельзя назвать соответствующим высоким ожиданиям от противостояния топ-клубов. Которые еще вчера задавали моду в премьер-лиге, а сегодня соревновались, кто допустит больше грубейших ошибок в обороне. Вышла ничья.

Ожидалось, что встреча даст ответ на вопрос: какая из команд выбирается из кризиса? У «Спартака» до этого было четыре матча без побед, упущенное второе место и вылет в Путь регионов в Кубке. «Динамо» два последних поражения оставили без борьбы за Кубок и отодвинули на пятую строчку в РПЛ.

В итоге ни один из клубов не убедил, что нащупал почву под ногами. Отсутствие концентрации четко подтверждает: в коллективах по-прежнему не все в порядке. И Абаскаль, и Йоканович могут чувствовать себя проигравшими как по качеству футбола, так и в плане результата. Два потерянных в субботу очка сильно ухудшают позиции команд в чемпионате.

Разница в одном: если Абаскаль, только продливший контракт с красно-белыми, пока наверняка видит себя в следующем сезоне в «Спартаке», то у Йокановича задержаться в России шансов стало совсем мало. На финише нужно какое-то чудо, чтобы залезть в тройку и заслужить автоматическую пролонгацию соглашения.

Пока «Динамо» не выглядит коллективом, способным удивить на финише со знаком плюс. А спартаковцам, совсем недавно тянувшимся за «Зенитом», похоже, остается сосредоточиться только на том, чтобы не вылететь из топ-3.