Почему «Динамо» — максимально удобный соперник для «Спартака». И дело не в недавнем разгроме

Максим Никитин — о раскладе сил перед дерби.

Перед матчем «Спартака» и «Динамо» на ум пришла одна мысль: «Динамо» — очень удобный соперник для нынешнего «Спартака». Объясню почему.

Дело вообще не в статистике и не в прошедшем матче Кубка России. Да и статистика — штука полезная на дистанции, а в контексте одного матча ее можно смять и выкинуть в урну, как пустую пачку сигарет.

«Динамо» стилистически этому «Спартаку» удобнее, чем большая часть клубов РПЛ. Ведь проблемы у Гильермо Абаскаля возникают в первую очередь против соперников, которые опускаются очень низко и не оставляют за спиной больших зон.

В этом смысле любая команда Марцела Лички — идеальная мишень для качественного контратакующего футбола. Может быть, многие забыли, но «Спартак» в этом смысле — первая-вторая команда всей лиги (вместе с «Зенитом»).

Развивая тему, про это говорили и сами футболисты «Спартака» после осенней части прошлого чемпионата, которую красно-белые прошли строевым маршем и даже всерьез рассчитывали побороться с «Зенитом» за чемпионство. Весной соперники отгадали шарады Абаскаля: максимальное замедление переходных фаз (фолы, отбросы мяча, имитация травм) и мобильность без мяча плюс низкая оборона при позиционных атаках красно-белых.

Михаил Игнатов и Даниил Фомин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В этом смысле «Спартак» до сих пор в поиске. По ощущениям, Абаскаль пытался перевернуть негативную тенденцию трансферами, но здесь итоги подводить рано. Красно-белые для позиционной атаки приобрели единственного футболиста — Срджана Бабича.

Все остальные этот компонент не усилят.

Ну а что с «Динамо»? Команда у Лички с его классическими принципами: прессинг, быстрый переход из обороны в атаку, много контроля. Не могу представить, чтобы Марцел попросил футболистов сыграть вторым номером. В этом смысле «Спартак» и «Динамо» сильно похожи. Обе команды обладают яркой идентичностью, которая на нынешнем этапе иногда даже мешает результату.

Идея проста — доминировать в каждом матче. Нюансы могут отличаться, но концептуально подход единый. Не зря обе команды — в антитопе чемпионата по пропущенным мячам («Спартак» — 12-й, «Динамо» — 13-е) и в топе — по забитым («Спартак» — 13-й, «Динамо» — 16-е).

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, «СЭ»

И здесь вопрос только один: кто эту концепцию качественнее перенесет на поле? «Динамо», которое сильно обновило полузащиту: Карраскаль, Чавес и Бителло. Или «Спартак», очень плавно выбирающийся из кризиса. В первую очередь по результату.

В начале текста говорил, что «Спартак» не усилился для игры в позиционную атаку, зато с точки зрения контратаки — вполне. Медина и Бонгонда созданы для скоростных открываний за спины защитникам.

Это и может сыграть важнейшим инструментом спартаковской победы.