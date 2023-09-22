«Спартак» и «Динамо» сыграют вничью, «Зенит» победит «Локомотив». Прогнозы на 9-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший игрок ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин и музыкант Юрий Давыдов.

Александр Гришин — 2:0. «Крылья Советов» показывают хороший атакующий футбол. У «Сочи» проблемы психологического характера, смена тренера произошла недавно, проигран последний матч в Кубке России.

Юрий Давыдов — 2:1. «Крылья» сейчас на подъеме. У «Сочи» должна произойти обычная встряска после смены тренера. Будет упорная борьба, но хозяева одержат победу.

Александр Гришин — 0:1. «Ахмат» при Ромащенко очень грамотно играет, хорошо действует в обороне, практически не пропускает. «Балтика» пока не привыкла к скоростям РПЛ.

Юрий Давыдов — 1:0. Судя по последней игре с «Ростовом», «Балтика» готова бороться до конца. Если хочет выйти из зоны вылета, должна набрать три очка, даже в матче с «Ахматом», который сейчас находится на подъеме.

Александр Гришин — 1:1. «Динамо» по качеству игры сейчас выглядит лучше «Спартака». Но дерби есть дерби, все может произойти.

Юрий Давыдов — 2:2. Обе команды пока далеки от победной стабильности. «Спартак» и «Динамо» покажут яркий и атакующий футбол, а зрители увидят много голов.

Александр Гришин — 1:1. «Оренбург» хорошо играет при новом тренере, и «Пари НН» при Юране в этом сезоне высоко для себя поднялся.

Юрий Давыдов — 1:0. Думаю, что «Оренбург» после победы над «Локомотивом» «напился крови». А «Пари НН» дома должен взять три очка.

Александр Гришин — 3:0. «Зенит» фаворит, обыграет «Локомотив» в одну калитку. У железнодорожников молодая и неопытная оборона, атака плохо действует в последних матчах. «Зенит» набрал ход и готов всех побеждать.

Юрий Давыдов — 3:1. У «Локомотива» явно не все в порядке. Он не сможет противостоять «Зениту».

Александр Гришин — 1:2. ЦСКА должен одержать победу над «Ростовом», который не очень хорошо начал сезон.

Юрий Давыдов — 1:1. У команд в последних матчах чемпионата сложилась ничейная традиция, думаю, что она сохранится.

Александр Гришин — 2:0. «Краснодар» лидер, клуб не хочет отпускаться с первого места. «Урал» с каждым матчем играет хуже.

Юрий Давыдов — 1:0. «Краснодар» будет делать все, чтобы остаться лидером хотя бы на время. А «Урал» потихоньку возвращается на то место, которое он и должен занимать в середине таблицы.

Александр Гришин — 0:0. Встреча получится вязкой. Команды ищут свою игру, но при этом они должны набирать очки в каждом матче.

Юрий Давыдов — 1:0. Поставлю на фактор домашнего поля. Команды будут бороться до конца, каждой из них сейчас необходимы очки.