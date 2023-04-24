Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:25

«Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Telegram Дзен
Абаскаль и Ивич подвели итоги.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:3
Краснодар

«Спартак» в матче 24-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счетом 4:3. Победу красно-белым принес дубль Соболева, а также голы Зиньковского и Промеса, в составе «быков» отличились Кордоба, Батчи и Сперцян.

Первым к журналистам вышел главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Хорват высказал мнение о судействе и ошибках своей команды.

&quot;Спартак&quot; одержал волевую победу над &quot;Краснодаром&quot;. Самый безумный матч сезона: «Спартак» дважды проигрывал, но все же вырвал победу над «Краснодаром»

— Вы сказали, что все, кто смотрит футбол, понимают, что произошло. Вы имеете в виду судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне?

— Если бы дело было лишь в этом, я был бы счастлив. Не буду распространяться. Те, кто понимает игру и объективно оценивает все, — все поняли. Все было очевидно.

— Не согласитесь, что при счете 3:2 ваша оборона многое позволила «Спартаку»?

— Третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить.

— Почему ваша команда, ведя 2:0, не может довести дело до победы? Как было с «Локомотивом».

— Это совсем разные вещи. В игре с «Локо» все было иначе — мы принимаем свою ответственность. Сегодня же все было совсем по-другому. Я уже сказал об этом выше.

Владимир Ивич.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— «Спартак» с Промесом и без — разные команды. Показалось, что вы не уделили ему достаточно внимания после выхода на поле.

— Для меня сейчас нелегкий момент и для моей команды. Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим. Вы хотите узнать про Промеса. Не знаю... Для меня лучше мои игроки. Я никогда не поменяю на Промеса Кордобу или другого игрока моей команды.

— Почему вы провели двойную замену в перерыве матча?

— Мы играем каждые три-четыре дня, подолгу едем на игры. Футболисты устают. Есть усталость, есть фактор желтых карточек. Потому были приняты такие решения.

— Увидим ли мы Кади в этом сезоне хотя бы в маске?

— Я не могу ответить. Только выразить надежду, что мы увидим его еще в этом сезоне.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Спартак» победил «Краснодар» со счетом 4:3. Онлайн-трансляция матча

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на претензии Ивича к судейству, а также пояснил, почему в стартовом составе вышло так много оборонительных игроков.

— Прежде всего, хочу попросить прощения — я потерял голос, и мне трудно говорить. В сложные моменты команде помогают уверенность, доверие и сердце, а также решительность и командная работа. Важно сказать и о наших трудностях: у нас много травмированных. Но сегодня мы показали, что у команды есть сердце. Этот матч должен стать отправной точкой для нас.

— Голос вы потеряли еще в перерыве? Соболев говорил о разговоре на повышенных тонах.

— Голос сел во время игры. Что было в раздевалке, останется там. Хочу лишь сказать, что в такие моменты нужен характер, чтобы вытянуть команду. Но важно не только то, что мы говорим. Есть вещи и важнее этого.

— С чем был связан ваш рывок в подтрибунку сразу после свистка? Вы даже не пожали руку Ивичу.

— Это обычное поведение. Я всегда сразу убегаю, если только не надо сказать команде что-то прямо на поле. Особенно на нашем стадионе. Обычно так себя веду.

Гильермо Абаскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ивич сказал, что берет ответственность за третий гол «Спартака», но про другие не захотел говорить, намекнув на судейство в пользу красно-белых. Вам есть что ему ответить?

— Я с большим уважением отношусь к коллеге, но мне нечего сказать ему. Во время всего матча скамейка «Краснодара» была нервозной. Даже Кордоба во время игры подбежал ко мне объяснять, что пенальти не было или еще что-то... Но, повторюсь, я с уважением отношусь к коллеге.

— Удивил стартовый состав: было много игроков, нацеленных на оборону. С чем это было связано?

— Зобнин и Промес выходили после травм. Роман вообще не тренировался на этой неделе. Если бы мы контролировали игру, у нас была бы возможность усиливать ее заменами. Мы должны восстановить игроков к следующему туру. Они добавят команде движения, «физики». И если в таком матче команда не может отобрать у соперника мяч — около 10 потерь мы сделали за 20 минут, — на первый план выходят «физика», единоборства. Но мы потихоньку возвращаемся. Возможно, в субботу мы будем еще не в полном составе, но процентов на 90 будем готовы.

— Есть ли после сегодняшней игры у Классена шансы чаще попадать в состав?

— Классен — хороший футболист, который может играть в комбинационный футбол. Сегодня он появился в старте впервые за долгое время. Ему было непросто. Уверен, ему нужны минуты на поле. Когда он их будет получать, он сможет прогрессировать. Когда в матче многое решает «физика», Леон не совсем про это. Он хорош, когда команда владеет мячом. Он может испытывать трудности в такие моменты.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Соболев — о матче с «Краснодаром»: «Первый тайм был худшим за всю мою карьеру в «Спартаке»
Джикия объяснил свою реакцию на вопрос о деградации «Спартака»
Калешин: «Краснодар» сделал подарок «Спартаку» на майские праздники, хотя выглядел лучше и целостнее"
Камоцци назвал Промеса главной атакующей мощью «Спартака»
Маслов — о травме Боржеса: «Хорошо, что Джикия быстро сориентировался и начал оказывать помощь»
Сафонов высказался о травме Кади
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват