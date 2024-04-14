Девятая отставка за 10 лет. Как тренеры уходили из «Спартака»

— Это было непростое время, но я благодарен за опыт, — сказал на пресс-конференции Якин. — Спасибо клубу за поддержку, спасибо великолепным болельщикам. Увы, мы не добились результата. Я уверен, если бы мне позволили продолжить работу, то второй год был бы успешнее, результат пришел бы. Но это футбол — так бывает, одни двери закрываются, другие открываются. У «Спартака» наступает новая эра. У него есть прекрасная арена, но, к сожалению, стадион голы не забывает. Спасибо персоналу, спасибо вам, журналистам. Спасибо, и до свидания. Уверен, «Спартак» дождется титулов.

Дмитрий Аленичев

Годы работы: 2015-2016. И: 35. В: 17. Н: 6. П: 12.

Процент побед — 48,57. Титулы — нет.

Якина сменил лучший футболист России-1997 Дмитрий Аленичев, которого пригласили в московский клуб после его успешной работы в тульском «Арсенале». При Аленичеве красно-белые в 35 матчах одержали 17 побед.

В «Спартаке» не простили Аленичеву того, что команда не отобралась в групповой турнир Лиги Европы. В гостях москвичи сыграли вничью с кипрским АЕКом (1:1), а дома сенсационно уступили, пропустив на 89-й минуте от Ивана Тричковски — 0:1.

— Я хотел бы извиниться за этот позор, — заявил после игры Дмитрий Анатольевич. — Полностью беру ответственность за безволие и бесхарактерность. Я опасался изначально этого матча. Потому что эйфория после победы над тульским «Арсеналом», которая была у команды, к сожалению, не прекратилась. Пытался достучаться до ребят, говорил, что нужно оставить ту победу в прошлом, но не достучался.

Массимо Каррера прощается с болельщиками «Спартака». Фото Александр Федоров, "СЭ"

Каррера: «Любил в «Спартаке» даже тех, кто в итоге оказались лжецами!»

Массимо Каррера

Годы работы: 2016-2018. И: 89. В: 49. Н: 20. П: 20.

Процент побед — 55,06. Титулы: чемпионат, суперкубок.

После Аленичева «Спартак» должен был возглавить Курбан Бердыев. Однако в последний момент подписание контракта сорвалось — и выбор экстренно пал на Массимо Карреру, который входил в штаб Аленичева как специалист по работе с защитниками. И именно при итальянце «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России.

Каррера проработал в московском клубе лишь два года. При нем команда одержала 49 побед в 89 встречах, завоевала Суперкубок России, взяв верх над «Локомотивом».

Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018-го после проигрыша тульскому «Арсеналу» Олега Кононова. Решающий гол в той встрече — на счету Ризвана Мирзова.

— Для меня это были замечательные годы. Считаю итог работы положительным. Конечно, были взлеты и падения. И в этом году мы были всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов! Я всех [в «Спартаке»] любил независимо от того, чем они занимаются. Я такой человек сам по себе. Любил даже тех людей, которые в итоге оказались лжецами. Может быть, им следует стыдиться за то, кем они являются, но это не моя проблема, — заявил Каррера на прощальной пресс-конференции.

— Почему на командном ужине не было Дениса Глушакова? Что вообще между вами произошло?

— Спасибо за вопрос. Наконец-то я в последний раз скажу об этом. Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а Глушакова не было. У меня никогда не было ни с кем проблем. И с — будем его так называть — капитаном тоже. Более того, я способствовал продлению контракта с ним. Если потом наши отношения ухудшились, то это произошло не из-за меня. Я спокоен относительно того, как действовал. Его отстранение из первой команды не связано с моим личным отношением или с его лайками. Были другие вещи. Много вещей, о которых я знал. Я — не змея. И все эти вещи унесу с собой. Для меня эта ситуация будет уроком.