«Динамо» на ходу строит новую команду. И Личке надо срочно решить две задачи

Константин Алексеев — о поражении бело-голубых от «Спартака».

«Динамо» по делу уступило «Спартаку». Можно, конечно, сетовать на упущенные моменты. Возможности у Бителло, Чавеса, Карраскаля, Тюкавина, Бальбуэна, Скопинцева были отличные, но это и есть показатель класса и заточенности на результат — реализация. У бело-голубых с ней возникли проблемы.

А «Спартак», в самом начале матча убежав в идеальную контратаку с изумительной передачей Соболева, потом вцепился в победный результат бульдожьей хваткой. Красно-белые не показали чемпионской игры, однако они были сплоченнее и целеустремленнее, заслужив эту победу.

Ничего удивительного. Личка из-за травм потерял двух ключевых опорников — Фомина и Лаксальта; полузащита, которая определяет лицо команды, почти полностью состояла из новичков, присоединившихся к команде в конце августа (Чавес и Карраскаль) или середине сентября (Бителло). Из старожилов — один Нгамале.

Ждать от вышедшего состава сыгранности не приходилось. Ее и не было, хотя большое число голевых моментов у гостей дает понять — что-то в атаке у бело-голубых получалось. По отдельности вспыхивали весьма качественные футболисты — Нгамале, Бителло, Чавес, Карраскаль, это создавало напряжение у ворот «Спартака». Но, как заметил после матча Шунин, в концовке оставалась недосказанность. Из отдельных кусочков пазл пока не сложился.

Личке приходится строить новую команду на ходу, вплетая в нее Чавеса, Карраскаля и Бителло, приглашенных на роль лидеров. И пока ей явно не хватает баланса. Чех известен ставкой на атакующий футбол, но все-таки во всем хороша мера.

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

Иначе проблемы не решатся. Неделю назад «Динамо» вело 1:0 на 88-й минуте у «Пари НН», однако правый защитник Даса побежал прессинговать голкипера соперника и не успел в оборону — 1:1, потеря двух очков.

Со «Спартаком» все тот же Даса поддерживал атаку у чужой штрафной, а Бонгонда в этот момент легко использовал оставленную израильтянином свободную зону, забивая победный гол.

Очевидно, что Личка просит крайних защитников помогать атакам, но возникает вопрос — польза от их действий впереди перекрывает провалы сзади?

Есть и еще один: не слишком ли большой гандикап получает оппонент, когда против него действуют сразу два футболиста, которые слабо помогают обороне — Смолов и Карраскаль? Не нарушает ли это баланс между защитой и нападением?

Пока для «Динамо» ничего страшного не случилось, бело-голубые не сильно отстают от лидирующей группы, но Личке в кратчайшие сроки надо решить две задачи — встроить в игру команды новичков и найти баланс. Иначе поезд может уехать.