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Сегодня, 08:00

«Динамо» на ходу строит новую команду. И Личке надо срочно решить две задачи

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Федор Смолов («Динамо») и Тео Бонгонда («Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о поражении бело-голубых от «Спартака».
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо

«Динамо» по делу уступило «Спартаку». Можно, конечно, сетовать на упущенные моменты. Возможности у Бителло, Чавеса, Карраскаля, Тюкавина, Бальбуэна, Скопинцева были отличные, но это и есть показатель класса и заточенности на результат — реализация. У бело-голубых с ней возникли проблемы.

А «Спартак», в самом начале матча убежав в идеальную контратаку с изумительной передачей Соболева, потом вцепился в победный результат бульдожьей хваткой. Красно-белые не показали чемпионской игры, однако они были сплоченнее и целеустремленнее, заслужив эту победу.

Ничего удивительного. Личка из-за травм потерял двух ключевых опорников — Фомина и Лаксальта; полузащита, которая определяет лицо команды, почти полностью состояла из новичков, присоединившихся к команде в конце августа (Чавес и Карраскаль) или середине сентября (Бителло). Из старожилов — один Нгамале.

Ждать от вышедшего состава сыгранности не приходилось. Ее и не было, хотя большое число голевых моментов у гостей дает понять — что-то в атаке у бело-голубых получалось. По отдельности вспыхивали весьма качественные футболисты — Нгамале, Бителло, Чавес, Карраскаль, это создавало напряжение у ворот «Спартака». Но, как заметил после матча Шунин, в концовке оставалась недосказанность. Из отдельных кусочков пазл пока не сложился.

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Личке приходится строить новую команду на ходу, вплетая в нее Чавеса, Карраскаля и Бителло, приглашенных на роль лидеров. И пока ей явно не хватает баланса. Чех известен ставкой на атакующий футбол, но все-таки во всем хороша мера.

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Иначе проблемы не решатся. Неделю назад «Динамо» вело 1:0 на 88-й минуте у «Пари НН», однако правый защитник Даса побежал прессинговать голкипера соперника и не успел в оборону — 1:1, потеря двух очков.

Со «Спартаком» все тот же Даса поддерживал атаку у чужой штрафной, а Бонгонда в этот момент легко использовал оставленную израильтянином свободную зону, забивая победный гол.

Очевидно, что Личка просит крайних защитников помогать атакам, но возникает вопрос — польза от их действий впереди перекрывает провалы сзади?

Есть и еще один: не слишком ли большой гандикап получает оппонент, когда против него действуют сразу два футболиста, которые слабо помогают обороне — Смолов и Карраскаль? Не нарушает ли это баланс между защитой и нападением?

Пока для «Динамо» ничего страшного не случилось, бело-голубые не сильно отстают от лидирующей группы, но Личке в кратчайшие сроки надо решить две задачи — встроить в игру команды новичков и найти баланс. Иначе поезд может уехать.

Федор Смолов
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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