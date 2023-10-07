«Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова

Бывший главный тренер сборной России ответил на вопросы «СЭ».

На следующей неделе сборная России впервые за долгое время сыграет в Москве. 12 октября на «ВТБ Арене» пройдет матч против Камеруна. Со «Львами» российская национальная команда встречалась несколько раз. Но самая памятная игра была на чемпионате мира 1994 года в США (6:1), где Олег Саленко установил рекорд по числу забитых мячей в одном матче на мундиале — пять. А камерунец Роже Милла стал самым возрастным автором гола (42 года).

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» вспомнил игру 29-летней давности и ответил на вопросы — об уровне чемпионата России, отпуске и возможном назначении в «Спартак».

Важно играть против любого соперника, один из них — Камерун

— Что помните об игре против сборной Камеруна 1994 года?

— Естественно, помню эту игру. Мне часто напоминают. Во-первых, это матч, в котором мы выиграли с крупным счетом. Во-вторых, пропустили один гол, который забил 42-летний Роже Милла. Наверное, смешно, но это единственный гол, из-за которого ты не расстраиваешься. Милла — самый возрастной автор гола на чемпионатах мира. В историю можно попасть и так, как говорится.

— А о чемпионате мира-1994 часто вспоминаете?

— Помню. Были определенные вопросы перед турниром. Мы еще до начала чемпионата мира знали, кто будет выходить на поле, — первые два матча я не играл. Жили в одном номере с Игорем Корнеевым, он тоже поначалу не играл. Но было понятно, что на Камерун выйдем, настраивали друг друга. Он (Корнеев. — Прим. «СЭ») тоже провел хороший матч, великолепно играл.

— Рекорд Олега Саленко, забившего пять голов за матч, вас удивил?

— Олег Саленко провел матч, который вошел в историю, это факт. Но по ходу встречи об этом не думаешь. Игра идет, задача стояла победить. Камеруну тот матч ничего не давал. А у нас был шанс пройти дальше, если бы выиграли крупно и соперники неудачно сыграли. Старались по максимуму, настрой был запредельный. Поэтому и удалось выиграть. Другое дело, соперники сыграли так, что нам надо было ехать домой.

— В 1994 году сборная России приезжает в США — другой континент, другая жизнь. Что осталось в памяти?

— В Америке мы были не первый раз, до этого ездили в турне. Но это чемпионат мира. И неважно, в Америке или в Италии, ты приезжаешь на большой турнир не для того, чтобы смотреть на достопримечательности. Есть база, тренировочное поле, гостиница и игра. И другая страна на это не влияет. Понятно, что в какой-нибудь африканской стране будет жарко, но в США была и погода соответствующая. Поэтому мы концентрировались на играх, а не на странах.

— 12 октября сборная России сыграет против Камеруна. Как бы охарактеризовали соперника?

— Отмечу, что там всегда были сильные футболисты, например Роже Милла, Это'О. Но в текущей ситуации я бы говорил не о Камеруне, а о нашей сборной. Сейчас РФС делает максимум, чтобы у нас были достойные соперники. Один из них — Камерун. Живем в непростое время, важно играть против любого оппонента. Рад, что встреча состоится в Москве. Надеюсь, что зритель придет. Стадион «Динамо» нас всегда принимал великолепно с точки зрения организации. Думаю, что в этом плане РФС все проработает.

— Планируете посетить игру на «ВТБ Арене»?

— РФС пригласил меня на матч, за что ему спасибо. Обязательно приду на стадион, буду болеть за своих.

— Может ли фактор домашнего матча психологически повлиять на сборную России?

— Это всегда влияет в хорошем плане. Надеюсь, что будет полный стадион — он сделает свое дело, зритель будет поддерживать. Настрой должен быть запредельный, потому что на таком уровне простых игр не бывает. Поверьте мне, я пять лет руководил сборной — знаю, о чем говорю.

— Валерий Карпин неоднократно говорил, что смысл подобных игр — это просмотр ближайшего резерва. Как вы видите цель сбора национальной команды в текущих условиях?

— У каждого свой взгляд, своя философия. Мы делали немного по-другому, но никто не говорит, что это лучше или хуже. Сам факт, что это сборная России — она должна показывать максимум, что сейчас имеет. Должен быть и определенный просмотр. Но мы делали всегда так — 22 футболиста плюс два-три игрока для просмотра. Сейчас абсолютно другая ситуация, принято решение посмотреть больше кандидатов — это же не запрещается. Мы жили в другое время, готовились к другому соревнованию.

— Юношеские сборные России были допущены до участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

— Естественно, позитивно отнесся к этому. Идет определенная работа в кабинетах. Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения — со многими общаюсь, знаю лично. С одной стороны, сделанный шаг — правильный и нормальный. С другой стороны, хочется, чтобы и другим сборным открывали двери. Давайте пока этот момент переживем.

Станислав Черчесов. Фото Global Look Press

Трансфер в Европу для наших футболистов не должен быть самоцелью

— Нередко видим вас в последнее время на стадионах...

— Да, был на «Локомотиве». Мне прислали вопрос одного вашего коллеги, который спросил Юрия Нагорных: «А почему вы пустили Черчесова на стадион?» Хороший вопрос был! (Смеетс.) Я такой же гражданин России, когда есть возможность — хожу на стадион. Был на «Локомотиве», на ЦСКА.

— Изменился ли уровень чемпионата России?

— Он не может сохраняться таким, как раньше, — становится лучше или хуже. Например, бывает, что одна команда сегодня выиграла 2:0, завтра — 4:0. И это нормальное явление. Но я бы хотел отметить, что ситуацию надо принимать такой, какая она есть. Нужно максимально использовать ее, включиться в работу, а не плакаться и рассуждать. У нас великолепная инфраструктура, болельщики ходят на матчи. Бывают зрелищные игры, бывают не очень — это футбол. Нужно позитивно смотреть на ситуацию, а не пессимистично.

— Егор Титов считает, что футболистам из РПЛ надо убегать как можно скорее. По его мнению, в лиге нет прогресса. Можете ли вы согласиться?

— Очень аккуратно отношусь к таким вещам. Это ваш коллега написал — может, из контекста вырвано или еще что-то. Егор сам попытается расшифровать, что имел в виду, если его спросят. Другое дело, что трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока. У нас хороший чемпионат, великолепная инфраструктура, где ты можешь прогрессировать. Топ-клубы обратятся, если захотят усилиться футболистом, который соответствует определенному уровню. Переходы Кузяева и Захаряна — тому подтверждение. У игроков чемпионата России должно быть стремление прогрессировать, а не лишь бы куда-то перейти. Даже внутри РПЛ нужно тщательно обдумывать трансфер — что он может дать для карьерного роста. Я бы не был так категоричен, что обязательно нужно уезжать.

— Считается, что если российские игроки будут играть в Европе, то сборная от этого только выиграет.

— Это заблуждение. Например, на чемпионате мира-1994, про который мы уже говорили, 85% игроков сборной России на тот момент играли в Европе. Но мы же не стали чемпионами мира. А, например, на домашнем чемпионате мира-2018 или Евро-2008 было мало игроков, играющих за рубежом. Вот и результат. Ситуации бывают разные. Любой переход в России или в иностранный чемпионат надо всегда взвешивать, а не стараться лишь бы что-то сделать.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Фото Global Look Press

— Примеры Кузяева и Захаряна показывают, что российские игроки востребованы в Европе?

— Есть игрок — есть уровень. В современном мире невозможно утаить талант. Если игрок себя проявляет, то его замечают — есть и скауты, и различные контакты. В конце концов, я нахожусь в футбольном мире — случится конец света, а у меня будет информация за пять минут до этого. С кем-то играл, с кем-то знаком или дружу. Талант футболиста никогда не скроешь, скауты везде имеют глаза. Без внимания талант не оставят — и неважно, россиянин ли ты, камерунец или малиец. Нет разницы.

— Вы все еще находитесь в отпуске?

— Сейчас я в Москве, пару дней назад прилетел из Осетии. Есть какие-то житейские дела, которые не можешь сделать в определенное время — например, занят и находишься не в своей стране. Поэтому что-то накапливается. Вот пару дней назад внучке исполнился годик, отметили. Живу нормальной жизнью. Но час назад был звонок из одной страны, вчера из другой. Мы в футбольном мире — звонок и интерес не означают, что нужно куда-то впрягаться. Это же относится и к футболистам. Все нужно взвесить перед тем, как сделать следующий шаг.

— Соскучились по работе?

— Пять лет я работал в сборной России, потом два года в «Ференцвароше» — семь лет без отпуска. Прошло всего два месяца отдыха. Потерпите!

— В последнее время ваша фамилия часто упоминается в контексте возможного приглашения главным тренером в «Спартак».

— То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов.