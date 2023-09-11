«Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев — о переходе нападающего Вильсона Изидора из московского клуба в питерский.

Замены Изидору в «Локо» теперь не видно

— Сильно удивила новость, о том, что «Зенит» арендовал у «Локомотива» Изидора?

— Нет, не могу сказать, что как-то поражен этой информацией. Понимал: Изидор может покинуть «Локомотив» этим летом. На него был довольно серьезный спрос. Этот игрок уже адаптирован к РПЛ, к России. У него очень приличная статистика. Изидор — не типичный вингер. Он довольно универсален. Может действовать не только на фланге, но и на месте второго нападающего. Быстрый исполнитель, рослый, хорошо играет головой. Считаю, он добавит «Зениту» опций и вариативности в атаке.

— То есть логика «Зенита» вам понятна?

— Думаю, изначально питерцы все же искали левоногого вингера, по типажу похожего на Малкома. Это было бы логичным. Но, как я понимаю, не удалось сработать по многим кандидатурам (возможно, они были слишком дорогие). Поэтому и остановились на варианте с Изидором.

— А логична ли эта сделка со стороны «Локомотива»?

— Да. Вполне. Мы же видели, что москвичи хотели продать Изидора. По нему поступали предложения из Франции, велся диалог, но стороны не договорились. А в данном случае речь идет об аренде с обязательным выкупом. То есть это, по сути, полноценный трансфер. «Локо» продает Изидора «Зениту». И для получения денег не нужно чего-то ждать, не придется выдумывать какие-то схемы. Из той же Франции было бы сложнее перевести сумму за Изидора. Тут все предельно логично. Учитывайте еще и большую зарплату игрока, который не хотел выступать за «Локо». Клуб разгрузил и зарплатную ведомость. Все довольно четко.

— Но при этом «Локо» ослабил свою атакующую линию.

— Безусловно. Мне изначально не особо было понятно, почему такой футболист с его качествами не являлся игроком стартового состава. Но даже выходя на замену, Изидор делал разницу, забивал. И тренерский штаб за счет него мог усилить свою атаку по ходу матча. Теперь такой опции уже нет. Замены Изидору точно не видно.

— А если Изидора рассматривать как центрального нападающего, то теперь у «Локомотива» просто нет альтернативы Дзюбе?

— Совершенно верно. Остался один Дзюба.

— А Сарвели?

— Это больше второй нападающий, скорее — бегающая «десятка». Я бы его вообще не рассматривал как чистого форварда. Сейчас «Локо» обязательно нужен исполнитель с такими же функциями, как у Изидора. Ведь чем хорош Вильсон? Это универсальный атакующий игрок, не просто вингер с ограниченным набором качеств.

Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Семак не видит проблемы в том, что Бакаев выходит со скамейки

— Думаете, Александр Медведев имел в виду именно Изидора, говоря о готовящемся сенсационном трансфере?

— Похоже на то, да. Изидор может закрыть несколько позиций. Это и есть универсальность.

— А вы его на какой позиции видите в «Зените»?

— Все зависит от схемы, от ситуации, от соперника. При системе 4-3-3 думаю, Изидор, будет играть слева в атаке. Либо он может действовать вторым нападающим в паре либо с Кассьеррой, либо с Сергеевым.

— Справа в атаке он выходить не будет?

— Сомневаюсь. В «Зените» эта позиция до сих пор открыта. При схеме 4-3-3, скорее всего, там будет играть Мантуан. На мой взгляд, слева Изидор гораздо опаснее, чем справа.

— А выиграет ли Изидор конкуренцию у Мантуана и Мостового на левом фланге?

— Должен. Считаю, он сильнее и Мостового, и Мантуана.

— Шансы Бакаева выходить в старте, судя по началу сезона, и так были невелики. Сейчас они резко сократятся?

— Да. Более того, наверное, зимой «Зенит» приобретет еще и левоногого вингера. Поэтому вообще не вижу никакого места в составе для Бакаева.

— Допускаете, что до закрытия трансферного окна «Зенит» отдаст его в аренду или даже продаст?

— Нет. «Зенит» не будет никого усиливать. Тренерский штаб не видит проблемы в том, если Бакаев начинает матчи со скамейки запасных.

Давид Нерес. Фото Global Look Press

100 миллионов за Нереса — маразм, невиданная наглость!

— Верите ли вы в то, что «Зенит» купит у «Бенфики» атакующего полузащитника Давида Нереса? Или эта история уже отыграна?

— То, что португальцы требуют за Нереса те суммы, про которые читал, — это просто маразм! Игрок не стоит даже половины этих денег! Это можно увидеть и по его игре, и по статистике. Нерес точно не уровень Малкома. Непонятно, как он тут адаптируется. По большому счету, это слишком дорогой трансфер за футболиста без соответствующей статистики. Да, талантливый парень, но не более того. Риск!

— Писали, что «Бенфика» просит за него 100 миллионов, «Зенит» готов выложить 30-35. По вашему мнению, бразилец не стоит и 35?

— Говоря о «маразме», я имел в виду сумму в 40 миллионов. Сейчас Нерес не стоит и 20! А если говорить о 100 миллионах, то это уже вообще... Ну какие могут быть 100?! Понятно, что сейчас все пытаются банковать, но это уже просто какой-то беспредел! 100 миллионов за Нереса — какая-то невиданная наглость!