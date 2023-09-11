«Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева

Сегодня, 12:00
— Сильно удивила новость, о том, что «Зенит» арендовал у «Локомотива» Изидора?
— Нет, не могу сказать, что как-то поражен этой информацией. Понимал: Изидор может покинуть «Локомотив» этим летом. На него был довольно серьезный спрос. Этот игрок уже адаптирован к РПЛ, к России. У него очень приличная статистика. Изидор — не типичный вингер. Он довольно универсален. Может действовать не только на фланге, но и на месте второго нападающего. Быстрый исполнитель, рослый, хорошо играет головой. Считаю, он добавит «Зениту» опций и вариативности в атаке.
— То есть логика «Зенита» вам понятна?
— Думаю, изначально питерцы все же искали левоногого вингера, по типажу похожего на Малкома. Это было бы логичным. Но, как я понимаю, не удалось сработать по многим кандидатурам (возможно, они были слишком дорогие). Поэтому и остановились на варианте с Изидором.
— А логична ли эта сделка со стороны «Локомотива»?
— Да. Вполне. Мы же видели, что москвичи хотели продать Изидора. По нему поступали предложения из Франции, велся диалог, но стороны не договорились. А в данном случае речь идет об аренде с обязательным выкупом. То есть это, по сути, полноценный трансфер. «Локо» продает Изидора «Зениту». И для получения денег не нужно чего-то ждать, не придется выдумывать какие-то схемы. Из той же Франции было бы сложнее перевести сумму за Изидора. Тут все предельно логично. Учитывайте еще и большую зарплату игрока, который не хотел выступать за «Локо». Клуб разгрузил и зарплатную ведомость. Все довольно четко.
— Но при этом «Локо» ослабил свою атакующую линию.
— Безусловно. Мне изначально не особо было понятно, почему такой футболист с его качествами не являлся игроком стартового состава. Но даже выходя на замену, Изидор делал разницу, забивал. И тренерский штаб за счет него мог усилить свою атаку по ходу матча. Теперь такой опции уже нет. Замены Изидору точно не видно.
— А если Изидора рассматривать как центрального нападающего, то теперь у «Локомотива» просто нет альтернативы Дзюбе?
— Совершенно верно. Остался один Дзюба.
— А Сарвели?
— Это больше второй нападающий, скорее — бегающая «десятка». Я бы его вообще не рассматривал как чистого форварда. Сейчас «Локо» обязательно нужен исполнитель с такими же функциями, как у Изидора. Ведь чем хорош Вильсон? Это универсальный атакующий игрок, не просто вингер с ограниченным набором качеств.
— Думаете, Александр Медведев имел в виду именно Изидора, говоря о готовящемся сенсационном трансфере?
— Похоже на то, да. Изидор может закрыть несколько позиций. Это и есть универсальность.
— А вы его на какой позиции видите в «Зените»?
— Все зависит от схемы, от ситуации, от соперника. При системе 4-3-3 думаю, Изидор, будет играть слева в атаке. Либо он может действовать вторым нападающим в паре либо с Кассьеррой, либо с Сергеевым.
— Справа в атаке он выходить не будет?
— Сомневаюсь. В «Зените» эта позиция до сих пор открыта. При схеме 4-3-3, скорее всего, там будет играть Мантуан. На мой взгляд, слева Изидор гораздо опаснее, чем справа.
— А выиграет ли Изидор конкуренцию у Мантуана и Мостового на левом фланге?
— Должен. Считаю, он сильнее и Мостового, и Мантуана.
— Шансы Бакаева выходить в старте, судя по началу сезона, и так были невелики. Сейчас они резко сократятся?
— Да. Более того, наверное, зимой «Зенит» приобретет еще и левоногого вингера. Поэтому вообще не вижу никакого места в составе для Бакаева.
— Допускаете, что до закрытия трансферного окна «Зенит» отдаст его в аренду или даже продаст?
— Нет. «Зенит» не будет никого усиливать. Тренерский штаб не видит проблемы в том, если Бакаев начинает матчи со скамейки запасных.
— Верите ли вы в то, что «Зенит» купит у «Бенфики» атакующего полузащитника Давида Нереса? Или эта история уже отыграна?
— То, что португальцы требуют за Нереса те суммы, про которые читал, — это просто маразм! Игрок не стоит даже половины этих денег! Это можно увидеть и по его игре, и по статистике. Нерес точно не уровень Малкома. Непонятно, как он тут адаптируется. По большому счету, это слишком дорогой трансфер за футболиста без соответствующей статистики. Да, талантливый парень, но не более того. Риск!
— Писали, что «Бенфика» просит за него 100 миллионов, «Зенит» готов выложить 30-35. По вашему мнению, бразилец не стоит и 35?
— Говоря о «маразме», я имел в виду сумму в 40 миллионов. Сейчас Нерес не стоит и 20! А если говорить о 100 миллионах, то это уже вообще... Ну какие могут быть 100?! Понятно, что сейчас все пытаются банковать, но это уже просто какой-то беспредел! 100 миллионов за Нереса — какая-то невиданная наглость!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -