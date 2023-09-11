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Сегодня, 12:00

«Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев — о переходе нападающего Вильсона Изидора из московского клуба в питерский.

Замены Изидору в «Локо» теперь не видно

— Сильно удивила новость, о том, что «Зенит» арендовал у «Локомотива» Изидора?

— Нет, не могу сказать, что как-то поражен этой информацией. Понимал: Изидор может покинуть «Локомотив» этим летом. На него был довольно серьезный спрос. Этот игрок уже адаптирован к РПЛ, к России. У него очень приличная статистика. Изидор — не типичный вингер. Он довольно универсален. Может действовать не только на фланге, но и на месте второго нападающего. Быстрый исполнитель, рослый, хорошо играет головой. Считаю, он добавит «Зениту» опций и вариативности в атаке.

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— То есть логика «Зенита» вам понятна?

— Думаю, изначально питерцы все же искали левоногого вингера, по типажу похожего на Малкома. Это было бы логичным. Но, как я понимаю, не удалось сработать по многим кандидатурам (возможно, они были слишком дорогие). Поэтому и остановились на варианте с Изидором.

— А логична ли эта сделка со стороны «Локомотива»?

— Да. Вполне. Мы же видели, что москвичи хотели продать Изидора. По нему поступали предложения из Франции, велся диалог, но стороны не договорились. А в данном случае речь идет об аренде с обязательным выкупом. То есть это, по сути, полноценный трансфер. «Локо» продает Изидора «Зениту». И для получения денег не нужно чего-то ждать, не придется выдумывать какие-то схемы. Из той же Франции было бы сложнее перевести сумму за Изидора. Тут все предельно логично. Учитывайте еще и большую зарплату игрока, который не хотел выступать за «Локо». Клуб разгрузил и зарплатную ведомость. Все довольно четко.

— Но при этом «Локо» ослабил свою атакующую линию.

— Безусловно. Мне изначально не особо было понятно, почему такой футболист с его качествами не являлся игроком стартового состава. Но даже выходя на замену, Изидор делал разницу, забивал. И тренерский штаб за счет него мог усилить свою атаку по ходу матча. Теперь такой опции уже нет. Замены Изидору точно не видно.

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— А если Изидора рассматривать как центрального нападающего, то теперь у «Локомотива» просто нет альтернативы Дзюбе?

— Совершенно верно. Остался один Дзюба.

— А Сарвели?

— Это больше второй нападающий, скорее — бегающая «десятка». Я бы его вообще не рассматривал как чистого форварда. Сейчас «Локо» обязательно нужен исполнитель с такими же функциями, как у Изидора. Ведь чем хорош Вильсон? Это универсальный атакующий игрок, не просто вингер с ограниченным набором качеств.

Футболист "Зенита" Зелимхан Бакаев.
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Семак не видит проблемы в том, что Бакаев выходит со скамейки

— Думаете, Александр Медведев имел в виду именно Изидора, говоря о готовящемся сенсационном трансфере?

— Похоже на то, да. Изидор может закрыть несколько позиций. Это и есть универсальность.

— А вы его на какой позиции видите в «Зените»?

— Все зависит от схемы, от ситуации, от соперника. При системе 4-3-3 думаю, Изидор, будет играть слева в атаке. Либо он может действовать вторым нападающим в паре либо с Кассьеррой, либо с Сергеевым.

— Справа в атаке он выходить не будет?

— Сомневаюсь. В «Зените» эта позиция до сих пор открыта. При схеме 4-3-3, скорее всего, там будет играть Мантуан. На мой взгляд, слева Изидор гораздо опаснее, чем справа.

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— А выиграет ли Изидор конкуренцию у Мантуана и Мостового на левом фланге?

— Должен. Считаю, он сильнее и Мостового, и Мантуана.

— Шансы Бакаева выходить в старте, судя по началу сезона, и так были невелики. Сейчас они резко сократятся?

— Да. Более того, наверное, зимой «Зенит» приобретет еще и левоногого вингера. Поэтому вообще не вижу никакого места в составе для Бакаева.

— Допускаете, что до закрытия трансферного окна «Зенит» отдаст его в аренду или даже продаст?

— Нет. «Зенит» не будет никого усиливать. Тренерский штаб не видит проблемы в том, если Бакаев начинает матчи со скамейки запасных.

Футболист «Бенфики» Давид Нерес.
Давид Нерес.
Фото Global Look Press

100 миллионов за Нереса — маразм, невиданная наглость!

— Верите ли вы в то, что «Зенит» купит у «Бенфики» атакующего полузащитника Давида Нереса? Или эта история уже отыграна?

— То, что португальцы требуют за Нереса те суммы, про которые читал, — это просто маразм! Игрок не стоит даже половины этих денег! Это можно увидеть и по его игре, и по статистике. Нерес точно не уровень Малкома. Непонятно, как он тут адаптируется. По большому счету, это слишком дорогой трансфер за футболиста без соответствующей статистики. Да, талантливый парень, но не более того. Риск!

Давид Нерес. «Зенит» нашел замену Малкому в «Бенфике». Но стоит ли Нерес 45 миллионов евро?

— Писали, что «Бенфика» просит за него 100 миллионов, «Зенит» готов выложить 30-35. По вашему мнению, бразилец не стоит и 35?

— Говоря о «маразме», я имел в виду сумму в 40 миллионов. Сейчас Нерес не стоит и 20! А если говорить о 100 миллионах, то это уже вообще... Ну какие могут быть 100?! Понятно, что сейчас все пытаются банковать, но это уже просто какой-то беспредел! 100 миллионов за Нереса — какая-то невиданная наглость!

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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