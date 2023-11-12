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РПЛ

Сегодня, 11:00

«Краснодар» не просто выстоял против «Зенита». «Быки» доказали, что достойны золота РПЛ

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Эдуард Сперцян и Нуралы Алип.
Фото ФК «Зенит»
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Владимир Ивич проделал уникальную работу.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

Вообще-то «Зенит» и «Краснодар» приучили нас к совсем другому футболу — с распахнутой игрой, уймой забитых мячей и зубодробительным сюжетом. С голами типа удара Торнике Окриашвили через себя, триллером в концовках и драмами от упущенных побед. И разговорами: когда-нибудь у «быков» получится — потенциал-то сумасшедший, футбол зрелищный.

Единственное, что смущало, — любая попытка устроить перестрелку с сине-бело-голубыми практически не давала результата. А как только южане действовали по счету (и даже побеждали), тут же включался Сергей Галицкий.

Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Зенит» — «Краснодар». Лучший матч нашего футбола

«Наш президент хочет видеть атакующий футбол и ставит во главу угла не задачи в турнирной таблице, а игру. Не думаю, что он до конца доволен тем, что мы сегодня показали. Мы тоже недовольны целиком и полностью. Но случаются матчи, когда нужно быть организованными и добиваться результата. Мы в пути, станем играть, как хочет президент, как сами хотим», — так в 2015 году Олег Кононов комментировал первую в клубной истории победу над «Зенитом».

Для меня до сих пор загадка, как именно Ивич убедил босса отойти от этой философии. Но спустя восемь лет «Краснодар» наконец-то сосредоточился на турнирных задачах, выстоял на «Газпром Арене» и завершил круг на первом месте.

Было ли это возможно при атакующем футболе, в котором все строилось вокруг красоты футбола? Конечно, нет. Уверен, «быки» получили бы в Питере от трех и беззаботно шли бы в районе пятого места — мечтая о трофее, но по существу не претендуя ни на что серьезное.

При Ивиче команда впервые транслирует надежность и тотальную уверенность в себе. Речь даже не про то, что она не стесняется отходить на свою половину и выключать высокий прессинг. В конце концов, против «Зенита» в России так поступают примерно все. Но в этом сезоне «Краснодар» вышел на такой уровень сыгранности и понимания тренерских идей, что регулирует режимы прямо по ходу встреч и уже в первом круге доказал: у него практически не осталось слабых сторон.

Построить самую надежную оборону и пропустить меньше всех в лиге — десять (второе место с четырнадцатью делят тот же «Зенит» и «Пари НН»)? Готово. Вытащить тяжелейший матч с «Ростовом», показывая худшую игру? Нет проблем. Оказать чемпиону реальное сопротивление в гостях, хотя сам находишься под таким давлением, которого раньше не испытывал? Даже это уже по силам.

Сергей Семак. «Всем хочется быть на первом месте, но нужно еще и мочь». Слова Семака и Ивича после матча «Зенит» — «Краснодар»

Да, замены чуть не убили «Краснодар»: после выхода Кади вместо Кривцова центр поля развалился, и контроль окончательно перешел к хозяевам, а из-под Эктова не забили только благодаря штанге.

Да, после мяча Сперцяна ментально более сильная команда не прижималась бы к воротам, а, возможно, пыталась развить успех и окончательно снять вопросы. Но это — уже следующая ступень. Давайте честно: «Краснодар» и так провел матч на «Газпром Арене» выше ожиданий. Не факт, что своих, но наших — точно.

Джон Кордоба, Никита Кривцов и&nbsp;Кади Боржес празднуют гол вместе в&nbsp;болельщиками. «Почему я хочу видеть «Краснодар» чемпионом». Игорь Рабинер — о взлете «быков»

При этом «Зенит», конечно, списывать со счетов нельзя. В этом сезоне мы уже видели, как после кадровых потерь команда Сергея Семака выходит из затяжного кризиса. А теперь фиксируем, что она в состоянии решать и оперативные проблемы, которые случаются по ходу одной — крайне ответственной — игры. Подстроиться тактически под главного конкурента, перейти заменами на резервный план и в ограниченном отрезке времени превратиться в коллектив, который не отыгрывается, а бежит добивать конкурента, — показатель реально большого клуба. Им «Зенит» был и остается.

Но теперь — при других раскладах.

Если до этого сезона в РПЛ на протяжении многих лет был Питер и все остальные, то теперь есть «Краснодар», «Зенит» и их соперники. Именно в таком порядке.

Субботняя встреча в Санкт-Петербурге доказала — команда Ивича уже не мифический, а реальный претендент на титул.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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