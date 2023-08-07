«Ренана надо посадить на лавку, Кассьерра не добегает. А «Спартак» пока не играл с большими командами». Орлов — о поражении «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов — о домашнем поражении «Зенита» от «Динамо» (2:3).

— Надо поздравить «Динамо» с победой. Молодцы. Счет на табло, красивый гол в концовке.

Конечно, «Зенит» играл с преимуществом, имел моменты. Замены усилили атаку, однако не хватило мастерства в завершающей стадии. Бросается в глаза, что Кассьерра не обучен. Было три-четыре эпизода, когда партнеры простреливали во вратарскую, а он не шел на эти мячи! Ну как так?! Где игра на опережение?

Небольшой экскурс в историю. В прошлом веке лучше всех этим компонентом владели немецкие нападающие. И начиналось все с Герда Мюллера. Сразу вспоминается его игра на чемпионате мира 1974 года. Когда Мюллер чувствовал, что сейчас последует передача с фланга, он взрывался, делал резкое движение вперед — на мяч, понимаете? А потом эталоном такой игры стал Юрген Клинсман. Он летел на опережение — головой, коленом, пяткой. Да как угодно!

А Кассьерра какой-то расслабленный... Надо буквально за секунду собраться и сделать маленький рывок, маленькое движение вперед. Но колумбиец был пассивен. Он ждал, что ему все время будут вкладывать мяч в ногу? Так не бывает! Кстати, у Сергеева это качество развито лучше.

Понятно, что дело не только в центральном нападающем. Очень неудачный матч провел Ренан. Две ошибки. С другой стороны, тренерскому штабу сейчас сложно сделать выбор. Родригао травмирован, Чистяков тоже. Алип не играет надежно... Сегодня от Эраковича не исходила уверенность. К нему есть вопросы по третьему голу «Динамо». Почему он позволил Лаксальту прострелить на Грулева? Не выполнил свою задачу в том эпизоде. Тоже, получается, ошибся.

Что касается средней линии, то Клаудиньо сыграл хорошо. Но вот какая штука. Когда на поле вышел Вендел, он явно выделялся на фоне остальных. И сразу возникает вопрос. Ребята, а чем вы занимались на сборах? Вендел же не тренировался несколько недель, а смотрелся предпочтительнее вас! Как так?! Он ведь и гол создал. Мастер. Взял инициативу на себя и нормально прострелил. Все исполнил как надо. Караваеву, например, этого не удалось. Вячеслав вообще как-то нервничал, когда получал мяч.

Катастрофы нет. Тренерский штаб уже имеет представление о том, какой состав оптимальный. Хорошо, что Марио Фернандес пополнил «Зенит». Он еще наберет форму и поможет, Эракович прибавит. Родригао в сентябре должен вернуться. Ренана в воспитательных целях лучше подержать на скамейке запасных.

Барриос подвел. Сыграл безрассудно. Правда, возможно, и Макарову стоило давать вторую желтую карточку. У него же был умышленный фол! Разве нет? Сейчас наше судейство возглавляет Мажич. Так вот, по моим ощущениям, он и его команда пока мажут... Ну что это такое? Судейство Безбородова — без комментариев. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча с ЦСКА признался, что он не понял ни одного пенальти! Ни одного, понимаете?

Мне кажется, Мажич решил поднять авторитет судей. Но не перегибает ли он? Обоснованы ли красные карточки главным тренерам? За что ее показали Юрану? Почему такое пренебрежение к тренерам?!

Вернемся к игре. Тюкавин просто прекрасен! Два гола! Да и вообще Константин хорош в единоборствах, молодец. Все время напрягал защитников. Современный форвард, переиграл Ренана. Повторю свою мысль. Бразильца надо обязательно пока посадить на лавку.

Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает. Отрыв от «Спартака» уже пять очков? Ну и что? До 58-й минуты красно-белые не сильно выделялись в игре с «Рубином». Да, красно-белые в итоге взяли верх, но пока они все-таки не встречались с претендентами на медали. При всем уважении к вратарям и защитникам «Спартака» ошибки по-прежнему остались. Атака, конечно, мощная, но нужен ведь и баланс. Не забывайте, что прошло только три тура. Обычно какой-то расклад вырисовывается после 6-го. Рано делать глобальные выводы. Но ведь и «Спартак» не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди.

Игра у «Зенита» не до конца поставлена. Про Кассьерру я вам уже сказал. Ну четыре момента у него было! Четыре! Почему он такой пассивный, выключается и ждет, что мяч попадет ему в ногу или голову? Вендел показал, как он нужен «Зениту». Ну и, конечно, просто необходимо найти полноценную замену Малкому. А как без этого!

В субботу я был в Москве, в Лужниках на матче первой лиги «Торпедо» — «Сокол». Меня поразила физическая готовность прежде всего саратовцев, которые в итоге добились победы. А в «Торпедо» появился футболист с большим потенциалом по фамилии Червяков. Парню 18 лет. Какой же у него дриблинг! На таких игроков надо ходить. Он действовал справа в атаке, так обыгрывал защитников, аж дух захватывало! Отличный дриблер, какие у него финты! Здорово, что в нашем футболе появляются такие неординарные исполнители. В «Соколе» понравились Ежков, Морозов. Эти ребята уже сейчас способны играть в РПЛ. Так что не все так безнадежно, есть потенциал у нашего футбола, есть! Если же у нас будут играть только Бакаевы и Караваевы, то мы получим довольно пресное зрелище.