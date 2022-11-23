23 ноября, 15:14
«Ахмат» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Богосавац, Садулаев, Швец, Бериша, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Конате.
Запасные: Ташаев, Якуев, Журавлев, Карапузов, Фольмер, Харин, Иналкаев, Альсультанов, Ильин.
«Динамо»: Лещук, Маричаль, Скопинцев, Даса, Сазонов, Кутицкий, Грулев, Макаров, Фомин, Захарян, Тюкавин.
Запасные: Шунин, Будачев, Бессмертный, Зазвонкин, Александров, Лаксальт, Лесовой, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.
Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится сегодня, 23 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени. Грозненцы идут на втором месте в группе C с 6 очками, динамовцы лидируют с 7 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования