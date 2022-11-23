23 ноября, 14:53
Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в Кубке России против «Крыльев Советов».
«Двоякие ожидания от игры. Этот матч по большому счету нам не нужен. Если даже «Спартак» этот матч проиграет, то это ничего не решит. Мы и так уже вышли из группы, только вопрос — с какого места. Последняя игра «Спартака» будет с «Зенитом» на выезде, а они будут жопу рвать. Сможет ли «Спартак» набрать максимальное количество очков в групповом этапе Кубка России? Все зависит от игры с «Зенитом» на выезде. После поражения 0:3 они просто так это не оставят. Не знаю, нужна ли нашим эта игра или нет. Мне кажется, что в подсознании игроков уже сидит мысль, что у них 28-го билеты на Мальдивы», — сказал Спиридонов «СЭ».
«Спартак» после 4 туров с 12 очками лидирует в группе B. У красно-белых остались гостевые матчи с «Крыльями Советов» (23 ноября) и «Зенитом» (27 ноября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования