Спиридонов поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в Кубке России против «Крыльев Советов».

«Двоякие ожидания от игры. Этот матч по большому счету нам не нужен. Если даже «Спартак» этот матч проиграет, то это ничего не решит. Мы и так уже вышли из группы, только вопрос — с какого места. Последняя игра «Спартака» будет с «Зенитом» на выезде, а они будут жопу рвать. Сможет ли «Спартак» набрать максимальное количество очков в групповом этапе Кубка России? Все зависит от игры с «Зенитом» на выезде. После поражения 0:3 они просто так это не оставят. Не знаю, нужна ли нашим эта игра или нет. Мне кажется, что в подсознании игроков уже сидит мысль, что у них 28-го билеты на Мальдивы», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» после 4 туров с 12 очками лидирует в группе B. У красно-белых остались гостевые матчи с «Крыльями Советов» (23 ноября) и «Зенитом» (27 ноября).