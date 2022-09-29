Ахметов остался разочарован игрой «Краснодара» в матче против «Нижнего Новгорода»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов остался разочарован игрой в 3-м туре группового этапа Кубка России против «Нижнего Новгорода» (2:0).

«Самое главное — не удалось забить. Расстроился из-за этого. Был момент, мог с левой ноги лучше распорядиться мячом, были шансы. Мог лучше найти партнера или найти позицию для удара. Игра была сложной.

Группа у нас нелегкая, впереди еще три встречи. Рано говорить о победе в Кубке. Все еще может поменяться даже в группе. Пока надо просто выходить и побеждать. Конечно, удивил «Локомотив» в игре с «Химками». Мы смотрели первый тайм. Как отреагировали? Никак. Мы смотрим на свою игру, нам нужно было выходить и побеждать. И все», — приводит Metaratings слова Ахметова.

После трех туров группового этапа Кубка России «Краснодар» лидирует в группе A с 7 очками.