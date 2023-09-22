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Сегодня, 18:47

Дюков о работе женщин-арбитров в матчах мужских команд: «Будем создавать условия»

Дюков оценил работу Опейкиной в матче FONBET Кубка России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу арбитра Веры Опейкиной в матче FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов» (1:2).

— Опейкина была назначена на матч Кубка России. Как оцените?

— Она неплохо отработала. Станет ли это тенденцией? Многое зависит от женщин. Мы будем создавать соответствующие условия, давать возможности. Но многое будет зависеть от их профессиональной готовности.

34-летняя Вера Опейкина стала первой женщиной-судьей игры Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Кубок России
Александр Дюков
Вера Опейкина
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