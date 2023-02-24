Бабаев: "Если бы не Сафонов, счет в матче ЦСКА - "Краснодар" был бы еще более крупным"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:0) в Кубке России.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые в этот морозный праздничный день пришли поддержать команду и до последнего гнали ЦСКА вперед. Ребята эту поддержку ощутили. Это действительно дорогого стоит: все-таки очень сложные погодные условия. Команда, мне кажется, порадовала болельщиков. Показали яркий, интересный футбол. Что особенно было приятно, не останавливались, даже забив первый, второй и третий мяч. Могли забить еще, наверное. Если бы не Матвей Сафонов, счет был бы еще более крупным. Получился такой не февральский, на мой взгляд, футбол.

Далеко идущие выводы, наверное, делать преждевременно. Ставим задачу добиваться положительного результата в каждом матче и идти к целям поэтапно. Убежден: они достижимы, если команда будет играть с такой самоотдачей и таким желанием, если будет видно взаимопонимание, если будут находиться хорошие комбинации», — цитирует Sport24 Бабаева.

Ответный матч пройдет в Краснодаре во вторник, 28 февраля. Начало - в 19:30 по московскому времени.