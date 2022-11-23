Баженов считает, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Крыльями» в Кубке России

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в Кубке России против «Крыльев Советов».

«Понятно, что «Спартак» — фаворит в этой игре, для меня так точно. Как все сложится на самом деле, я не знаю, потому что Кубок есть Кубок и тут может быть любой исход. Самарская команда при себе имеет хороших молодых ребят, которые неплохо и за сборную играют. Так что защитникам «Спартака» сегодня надо быть очень внимательными, так как игроки «Крыльев» очень хорошо умеют использовать пространство. Я думаю, что «Спартаку» будет непросто. Тут еще один большой фактор — конец сезона, впереди зимняя пауза. Тем более впереди будет игра с «Зенитом». Так что точно не знаю, как закончится матч. В нашем футболе все возможно», — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет 23 ноября на «Самара Арене» и начнется в 18.00 (мск).

«Крылья» после 4 матчей занимают третье место в группе B, набрав 6 очков. «Спартак» с 12 очками лидирует.