Баженов считает, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Крыльями» в Кубке России

23 ноября, 15:28
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в Кубке России против «Крыльев Советов».
«Понятно, что «Спартак» — фаворит в этой игре, для меня так точно. Как все сложится на самом деле, я не знаю, потому что Кубок есть Кубок и тут может быть любой исход. Самарская команда при себе имеет хороших молодых ребят, которые неплохо и за сборную играют. Так что защитникам «Спартака» сегодня надо быть очень внимательными, так как игроки «Крыльев» очень хорошо умеют использовать пространство. Я думаю, что «Спартаку» будет непросто. Тут еще один большой фактор — конец сезона, впереди зимняя пауза. Тем более впереди будет игра с «Зенитом». Так что точно не знаю, как закончится матч. В нашем футболе все возможно», — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.
Матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет 23 ноября на «Самара Арене» и начнется в 18.00 (мск).
«Крылья» после 4 матчей занимают третье место в группе B, набрав 6 очков. «Спартак» с 12 очками лидирует.
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