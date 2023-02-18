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Кубок России

Сегодня, 15:04

Безбородов назначен главным арбитром первого четвертьфинального матча Кубка России «Локомотив» — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владислав Безбородов назначен главным арбитром первого матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

Его ассистентами будут Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков, резервный судья — Павел Шадыханов. ВАР — Иван Сиденков, его помощниками будут Егор Болховитин и Роман Галимов.

Все назначения на первые матчи 1/4 финала Кубка России

Путь РПЛ

22 февраля, среда

«Ростов» — «Урал»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Владимир Миневич; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Арам Петросян; АВАР-2 — Сергей Чебан.

«Локомотив» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Егор Болховитин; АВАР-2 — Роман Галимов.

23 февраля, четверг

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Екатерина Курочкина; АВАР-2 — Евгений Буланов.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Антон Кобзев; АВАР-2 — Артур Фёдоров.

Путь регионов

25 февраля, суббота

«Волга» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Михаил Иванов; резервный судья — Рафаэль Шафеев.

26 февраля, воскресенье

«Акрон» — «Торпедо»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Александр Богданов.

«Уфа» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Сергей Чебан.

27 февраля, понедельник

«Звезда» — «Нижний Новгород»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Илья Елеференко.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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