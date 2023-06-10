Булыкин рассказал, чего ждет от Суперфинала FONBET Кубка России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

«Небольшой фаворит ЦСКА, но это не скажется никак на игре, потому что две команды имеют одинаковые шансы на победу в этом матче, и все будет зависеть от конкретных действий на поле, и от того, у кого они лучше получатся. «Краснодар» привык уже к такому маршруту, для ЦСКА это небольшое преимущество, и оно явно никак не скажется на игре», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.