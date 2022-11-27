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Сегодня, 19:06

Билялетдинов — о матче «Зенит» — «Спартак» в Кубке России: «В конце получили кулачный бой»

Билялетдинов отреагировал на поражение красно-белых в матче Кубка России от «Зенита»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче Кубка России от «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти).

«С турнирной точки зрения матч не особо что-то предвещал. Но противостояние «Зенит» — «Спартак» — это всегда интересно. Раздосадовало, что не было голов в основное время, но зато в конце получили кулачный бой. Вспоминается только матч «Сатурн» — ЦСКА. На самом деле, опыта таких драк у бразильцев «Зенита», может, побольше, чем у других ребят. Кусочек медиалиги был. Но все не шло к драке, для меня это стало неожиданным. Виноват ли в этом Барриос? Если посмотреть повтор, то там все хороши. Бывает, что заводятся с пол оборота. Это матч «Зенит» — «Спартак», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Благодаря ничьей в основное время «Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России.

«Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Факел» не смог набрать ни одного очка и завершил групповой турнир с 6 поражениями.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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