Чепчугов: «Хотелось бы, чтобы ЦСКА выиграл Кубок России. Это станет настоящим событием»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов оценил шансы армейцев на победу в FONBET Кубке России.

«Преждевременно загадывать, сможет ли ЦСКА выиграть Кубок России в этом сезоне. Матчи на Кубок, как мы знаем, порой удивляют зрительский глаз. Впереди Самара — необходимо подготовиться и пройти уверенно! Конечно, мне хотелось бы, чтобы ЦСКА забрал трофей. Это станет настоящим событием для клуба и болельщиков», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

В 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Полуфиналы пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.