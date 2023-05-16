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Кубок России

16 мая, 10:35

Черников: «Однажды «Краснодар» выиграет свой первый трофей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал шансы команды на победу в FONBET Кубке России.

«Кубок для нас сейчас — это первостепенно. Мы не форсируем события, движемся шаг за шагом. Все понимаем, что наша цель близко. Думаю, то, что делает Сергей Николаевич [Галицкий. — Прим. «СЭ»], вознаградится. Однажды «Краснодар» выиграет свой первый трофей. А дальше еще больше», — сказал Черников в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Краснодар» вышел во второй этап плей-офф финала Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Уралом». Игра пройдет в среду, 17 мая.

Александр Черников
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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