ЦСКА — «Факел»: Тороп и Заболотный сыграют с первых минут, Файзуллаев — на скамейке запасных

ЦСКА и «Факел» опубликовали стартовые составы на матч во 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В заявку армейцев попал Аббос Файзуллаев, который в начале августа перебрался в команду из «Пахтакора».

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Рядно, Мендес, Зделар, Ермаков, Арбузов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Лукин, Глебов, Носков, Кисляк, Мухин, Обляков, Кучаев, Файзуллаев, Чалов, Гайч.

Факел: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Черов, Магаль, Мастерной, Квеквескири, Багамаев, Долгов, Ивахнов, Максимов.

Запасные: Беленов, Доровских, Божин, Альшин, Ивлев, Якимов, Мендель, Моцпан, Марков, Аппаев.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.