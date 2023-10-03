Данни считает, что «Зенит» обыграет «Балтику» в матче FONBET Кубка России

Бывший атакующий полузащитник «Динамо» и «Зенита» Мигель Данни считает, что «Зенит» обыграет «Балтику» в матче FONBET Кубка Росси.

«Сегодня «Зениту» нужна победа. Я уверен, что после нескольких поражений они покажут великолепную игру и выиграют кубковую встречу против «Балтики», — приводит слова Данни Legalbet.

Матч 5-го тура группового раунда ФОНБЕТ Кубка России-2023/24 между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 3 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.15 по мск.