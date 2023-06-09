Деменко: «Как классный вратарь Сафонов вполне может настроиться на ЦСКА»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о том, кто должен сыграть в воротах краснодарской команды в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА.

«Такая вратарская дилемма перед решающим матчем — всегда проблема для тренера. За Сафонова говорит опыт и статус. Наверняка партнеры привыкли к нему. Но есть ли у самого Матвея и остальных игроков уверенность в его силах сейчас, после неудачных матчей? С другой стороны, как классный вратарь он вполне может настроиться на ЦСКА. Агкацев явно в лучшей форме, но неясно, сумеет ли он психологически выдержать напряжение, которое предполагает решающий матч кубка, когда «Краснодар» близок к историческому достижению», — цитируют «Известия» Деменко.

Суперфинал Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 11 июня в московских «Лужниках». Начало — 17.00 по московскому времени.