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Кубок России

Сегодня, 07:23

Деменко: «Как классный вратарь Сафонов вполне может настроиться на ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о том, кто должен сыграть в воротах краснодарской команды в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА.

«Такая вратарская дилемма перед решающим матчем — всегда проблема для тренера. За Сафонова говорит опыт и статус. Наверняка партнеры привыкли к нему. Но есть ли у самого Матвея и остальных игроков уверенность в его силах сейчас, после неудачных матчей? С другой стороны, как классный вратарь он вполне может настроиться на ЦСКА. Агкацев явно в лучшей форме, но неясно, сумеет ли он психологически выдержать напряжение, которое предполагает решающий матч кубка, когда «Краснодар» близок к историческому достижению», — цитируют «Известия» Деменко.

Суперфинал Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 11 июня в московских «Лужниках». Начало — 17.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1525618/aleksei-fomin/spasti-na-lentochke-sygraet-li-safonov-v-superfinale-kubka-rossii
Максим Деменко
Матвей Сафонов
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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