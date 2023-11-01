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Кубок России

Сегодня, 19:22

Деменко считает, что кубковый матч «Спартак» — «Краснодар» ничего не решает

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России между красно-белыми и «быками».

«Честно сказать, этот матч ничего не решает и ничего я сверхъестественного я не ожидаю. Этот матч роли не играет, «Спартак» будет на первом месте, а «Краснодар» или со второго, или с третьего места выйдет. Эта игра для ребят, которые получают меньше практики», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Игра «Спартак» — «Краснодар» пройдет 1 ноября и начнется в 20.45 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11267171-demenko-vyskazalsya-o-predstoyaschem-matche-spartaka-s-krasnodarom-v-kubke-rossii.html
Максим Деменко
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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