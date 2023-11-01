Деменко считает, что кубковый матч «Спартак» — «Краснодар» ничего не решает

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России между красно-белыми и «быками».

«Честно сказать, этот матч ничего не решает и ничего я сверхъестественного я не ожидаю. Этот матч роли не играет, «Спартак» будет на первом месте, а «Краснодар» или со второго, или с третьего места выйдет. Эта игра для ребят, которые получают меньше практики», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Игра «Спартак» — «Краснодар» пройдет 1 ноября и начнется в 20.45 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов.