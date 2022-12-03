Бояринцев: «Я уверен, что «Локомотив» сейчас будет и комплектоваться, и усиливаться»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящей встречи 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

— Сколько воды утечет. Еще подготовительный период впереди. «Локомотив» наверняка будет сильнее. Я уверен, что «Локомотив» сейчас будет и комплектоваться, и усиливаться. У них смена тренера произошла. Совершенно другой «Локомотив» будет.

— Какой исход можете спрогнозировать?

— Сейчас нецелесообразно давать какой-то прогноз. Понятно, что это будет московское дерби — сложный матч для обеих команд. Еще неизвестно, в каком состоянии команды подойдут. Это тоже искусство, подвести команду к зимнему футболу.

Здесь на первый план выйдет то, кто будет лучше готов и кто плодотворнее подготовится на сборах, тот и эффективнее проведет эту игру, — сказал Бояринцев «Спорт День за Днем».

Расписание турнира было рассчитано таким образом, что сыгравшие на групповом этапе между собой команды не стали соперниками в плей-офф турнира. Проигравшие коллективы продолжат борьбу за Кубок России, но уже в нижней сетке.