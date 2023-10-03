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Сегодня, 16:51

Дркушич пропустит матч FONBET Кубка России с «Оренбургом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал «СЭ», что футболист не сможет принять участие в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом». Встреча пройдет в среду, 4 октября.

23-летний словенец получил травму 16 сентября в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

«Ване становится лучше с каждым днем, но, когда он сможет приступить к тренировкам в общей группе, решит медицинский штаб клуба. С прошлой недели он тренируется по индивидуальной программе. Но, соответственно, он не сможет принять участие в завтрашнем кубковом матче», — сказал Ратковица «СЭ».

В сезоне-2023/24 Дркушич провел 8 игр за «Сочи» в РПЛ и забил 1 гол.

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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