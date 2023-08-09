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Кубок России

Сегодня, 15:54

Дьяков: «Локомотив» исторически был кубковой командой, этот сезон не будет исключением»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков оценил перспективы «Локомотива» в FONBET Кубке России.

«Локомотиву» нужно укреплять оборону. Игра с ЦСКА показала, что центр обороны — самое слабое звено команды. «Локо» исторически был кубковой командой, помню, когда еще маленький был, в 90-х «Локомотив» частенько брал Кубок, так сложилось, что команда в этом турнире достойно выступает. Поэтому, этот сезон не будет исключением», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Железнодорожники возглавляют группу B Кубка России, набрав 6 очков. В первых матчах турнира московская команда обыграла «Урал» (2:1) и «Рубин» (1:0).

 

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11051189-dyakov-lokomotiv-vsegda-byl-kubkovoj-komandoj-etot-sezon-ne-budet-isklyucheniem.html
Виталий Дьяков
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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