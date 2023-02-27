Дзюба мог сыграть за «Волгу» против «Зенита»

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба мог сыграть за ульяновскую команду в кубковом матче против «Зенита».

Ранее о том, что у Дзюбы была такая возможность, заявил комментатор Георгий Черданцев.

«Была договоренность и переговоры о том, что Дзюба может сыграть за «Волгу» в матче Кубка России против «Зенита». Джентльменское соглашение на уровне руководства было. Это было бы исключительно на один матч. Эта история из серии Павлюченко и «Уфы». Если бы мы играли например с «Торпедо», то, наверное даже не было бы переговоров. Это была просто красивая история», — сказал Савинов «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

Форвард выступал за «Зенит» с июля 2015 года и четырежды становился с ним чемпионом России. Летом 2022 года футболист покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента.