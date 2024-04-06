ЭСК поддержала решение Карасева засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом»

В пятницу, 5 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором было рассмотрено обращение «Зенита» по первому матчу 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком».

Сине-бело-голубые просили оценить работу арбитра Cергея Карасева в эпизоде с взятием ворот команды на 12-й минуте встречи. Игра прошла 3 апреля в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

Комиссия пришла в выводу, что судья правильно засчитал гол «Спартака» в этом эпизоде.

«Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч. В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева, который прыгает и пытается принять мяч грудью.

В соответствии с протоколом ВАР, ВАР проверил положение руки нападающего в момент соприкосновения с мячом и определил, что объяснение судьи было идентично видеозаписи момента и что это не является очевидно ошибочным решением. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР», — говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте РФС.

Ответная игра между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.