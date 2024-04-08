Педро: «Не чувствую себя звездой. Мне нужно сохранять голову холодной, ведь я еще молод»

Нападающий «Зенита» Педро рассказал «СЭ», что думает о повышенном внимании к себе после дубля в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— После матча со «Спартаком» о тебе начали говорить особенно громко. Что для тебя это значит?

— Благодаря Богу я смог провести отличную игру. У меня были ожидания и по матчу с «Балтикой» и, слава Богу, я снова смог забить. Теперь нам нужно продолжать в том же духе, не останавливаться на достигнутом в следующих матчах.

— Ты чувствуешь себя звездой?

— Нет, совсем нет! Вся команда очень сильна, здесь собраны прекрасные игроки. Мне нужно сохранять голову холодной, потому что я еще очень молод, и мне есть над чем работать и куда расти.

18-летний Педро сыграл за «Зенит» 6 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.