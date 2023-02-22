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Сегодня, 19:35

Мележиков: «Настроение перед матчем с «Локомотивом» боевое, настраиваюсь на хорошее»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча команды с «Локомотивом» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Настроение перед матчем? Как всегда, боевое. Ну какие могут быть ожидания перед игрой? Я когда-то отвечал, что мы ожидаем плохого? Всегда настраиваюсь только на хорошее, — сказал Мележиков.

— Вы не общаетесь, Евгений Владимирович.

— Почему не общаемся? Я же вот общаюсь.

— Вот Дмитрий Зеленов говорит.

— А он не разрешает, боится, что я у него работу отберу.

— Да?

— Конечно. Это ж его функция.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» начнется в 20.00 по московскому времени.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак»: матч состоится! Онлайн-трансляция

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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