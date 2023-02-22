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Кубок России

Сегодня, 19:28

Мележиков: «Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива»? Замечательно!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на то, что нападающий Артем Дзюба сыграет за «Локомотив» против красно-белых в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«В составе «Локомотива» с первых минут выйдет Дзюба? Это замечательно!» — сказал Мележиков.

Дзюба — воспитанник «Спартака». 8 февраля он подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23, игра против красно-белых станет для 34-летнего россиянина дебютной в составе железнодорожников.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» пройдет сегодня, 22 февраля на «РЖД Арене», начало — в 20.00 (мск).

Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Арене».

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак»: матч состоится! Онлайн-трансляция

Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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