Мележиков: «Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива»? Замечательно!»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на то, что нападающий Артем Дзюба сыграет за «Локомотив» против красно-белых в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«В составе «Локомотива» с первых минут выйдет Дзюба? Это замечательно!» — сказал Мележиков.

Дзюба — воспитанник «Спартака». 8 февраля он подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23, игра против красно-белых станет для 34-летнего россиянина дебютной в составе железнодорожников.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» пройдет сегодня, 22 февраля на «РЖД Арене», начало — в 20.00 (мск).

Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Арене».