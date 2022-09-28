Джорджевич назвал интересным новый формат Кубка России

Футболист «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопросы журналистов после матча группового этапа Кубка России против ЦСКА (1:2).

— Для меня Россия — особенная страна в моей жизни, карьере. Всегда интересно, — начал Джорджевич.

— Как состояние?

— Все лето без клуба, пару дней назад какой-то вирус подхватил. Почти не готовился к игре. Сыграл 45 минут, доволен, что вернулся.

— Скучал ли по российскому футболу?

— Да, из-за этого и вернулся. Хотел уехать, чтобы попробовать что-то новое. В Дании хотелось вернуться. Пока меня не было, не знаю, упал ли уровень.

— Чего не хватает для стабильности?

— Посмотрим, бывают хорошие или неудачные игры. Стабильность — нелегко. Надо работать над этим. Сегодня свежести не хватило, ЦСКА выглядели свежее, реализовали свои моменты и победили.

— Как вам формат Кубка?

— Интересно. Так получилось, что в Кубке все идет плохо, надо работать над ошибками, постараться следующую игру выиграть. Тогда будет шансы. Плюс в чемпионате нужно набирать очки.